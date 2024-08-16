Как и где лучше хранить картошку, чтобы она не портилась: проверенные советы

Сбор картофеля начинается с конца августа и продолжается по начало октября. Хороший урожай может обеспечить хозяина "вторым хлебом" более чем на полгода. Но это - при условии, что картофель хорошо сохранится. Так какие есть важные принципы ее хранения, чтобы через 3-4 месяца она не проросла и не погнила?
РБК-Украина (проект Styler) сделало материал с советами, какие условия необходимо создать, чтобы корнеплод не испортился и как подготовить его к хранению.
Для длительного хранения выбирают среднепоздние и поздние сорта, которые выкапывают с конца августа по октябрь.
Когда пришло время уборки, учитывайте погодные условия. В дождливую, сырую погоду картофелины насыщаются влагой, быстро сгниют. В жару корнеплоды начнут быстро прорастать. Собирать картофель нужно в сухой, теплый день.
Для выкапывания используют вилы, а не лопату, поскольку можно повредить картофель.
После сбора выкопанный картофель оставляют просушиваться в тени на два часа. На солнце сушить нельзя. Под влиянием ультрафиолета картофель выделяет токсический соланин и желтеет.
Когда картофелины очистятся от земли, их оставляют сушиться в сухом темном помещении на три недели. Оптимальная температура для сушки - от +12 до +18 градусов. За это время кожура высохнет и станет крепче, что увеличит срок хранения.
Картошку лучше всего хранить при температуре от +2 до +4 градусов. Такой режим характерен для подвалов, где прохлада сохраняется постоянно и не зависит от погоды.
В квартире можно найти места с температурой до +7 градусов или даже до +18 градусов при правильном подходе. Важно помнить, что картофель не любит как высокую температуру, так и холод. Если температура падает до - 2 градусов, картофель следует перенести в более теплое помещение.
Корнеплоды сохраняются лучше при влажности воздуха от 80 до 90%. Если влажность падает ниже этого уровня, картофель становится мягким и сморщенным. Напротив, слишком высокая влажность способствует гниению и развитию грибка.
Важно контролировать уровень влажности во избежание преждевременного прорастания картофеля, что ухудшает его вкусовые качества и сокращает срок хранения.
Чтобы овощи хорошо проветривались, контейнер должен иметь отверстия. Также можно найти его с крышкой или без нее.
Запрещается использовать полиэтиленовые, пластиковые пакеты. Они способствуют образованию конденсата. Внутри появляется влага, приводящая к развитию грибка, гниению продуктов.
Ранее мы уже писали о лучших способах хранения овощей и фруктов после сбора урожая.
Читайте также, какие 10 полезных продуктов портятся в холодильнике очень быстро и что делать с этим.
При написании материала использовались следующие источники: издания Pioneer Woman, Food 52, Southern Living.