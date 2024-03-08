Выполняйте это 10-минутное упражнение каждый день и жир на животе исчезнет (видео)
Лишний жир на животе беспокоит многих, кто хочет похудеть, ведь обычно он исчезает последним при потере веса. Но есть одно упражнение, которое поможет в этом.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователь с ником menopausewithsiobhan.
Какое упражнение нужно делать
Шивон из Британии часто публикует советы по физическим упражнениям и диете для женщин старше 40 лет. Одним из самых популярных видео является ее 10-минутная демонстрация удаления жира из живота.
"Эта тренировка для начинающих отличная, даже если вы не занимались спортом годами", - говорит она.
В 10-секундном ролике Шион стоит на коврике для йоги, расставив ноги. Ее пальцы переплетаются, когда она поднимает правое колено к левому локтю, поворачивая туловище.
Она рекомендует делать обе стороны в течение 30 секунд и повторять процесс три раза.
Начните делать это дело для живота (Скриншот)
Женщины в менопаузе часто страдают от ночной потливости, влагалищной сухости, депрессии, увеличения веса и других неприятных состояний.
Живот во время менопаузы, когда женщина набирает килограммы вокруг живота, а не бедер, объясняется гормональными изменениями, потерей мышечной массы, замедлением метаболизма и генетикой.
@menopausewithsiobhan
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