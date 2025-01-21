ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Исключите из рациона один продукт и ваша кожа станет идеальной за 3 недели

Вторник 21 января 2025 10:54
UA EN RU
Исключите из рациона один продукт и ваша кожа станет идеальной за 3 недели Фото: Какой продукт портит нашу кожу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Добавленный сахар стал одним из главных врагов здорового питания, и его влияние выходит за рамки увеличения веса и проблем с обменом веществ. Последние исследования показывают, что уменьшение или исключение сахара из нашего рациона может иметь неожиданное влияние на здоровье нашей кожи.

Как употребление сахара влияет на кожу - объясняет РБК-Украина (проект Styler).

Связь между сахаром и здоровьем кожи

Наука начала разгадывать сложную связь между потреблением обработанного сахара и здоровьем кожи. Когда мы потребляем большое количество сахара, происходит процесс, который называется гликацией. Молекулы сахара связываются с белками в организме, такими как коллаген и эластин.

Этот процесс может привести к потере эластичности и упругости кожи, способствуя преждевременному появлению морщин и дряблости.

Более того, избыток сахара может спровоцировать воспаление в организме, что может проявляться в таких проблемах с кожей, как акне, розацеа и экзема. Скачки инсулина, вызванные высоким потреблением сахара, также могут увеличить выработку кожного сала, что еще больше усугубляет эти условия.

Кроме того, избыток сахара может спровоцировать воспаление в организме, что может проявляться в таких проблемах с кожей, как акне, розацеа и экзема. Скачки инсулина, вызванные высоким потреблением сахара, также могут увеличить выработку кожного сала, что еще больше ухудшает эти условия.

Как уменьшить потребление сахара?

Читайте этикетки

Ознакомьтесь с альтернативными названиями сахара (например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы), чтобы избежать его в пищевых продуктах.

Выбирайте естественные альтернативы

Замените сладкие десерты свежими фруктами или здоровыми закусками без добавления сахара.

Готовьте больше дома

Приготовление собственных блюд позволяет контролировать ингредиенты и уменьшить случайное потребление скрытого сахара.

Поддерживайте достаточную гидратацию

Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать кожу увлажненной изнутри. Подытоживая, отказ от обработанного сахара не только принесет пользу вашему общему здоровью, но и может заметно изменить вашу кожу.

Ранее мы писали, что отказ от всего одной привычки поможет вам худеть в этом году.

Читайте также, какие фрукты и овощи лучше всего есть с кожурой.

При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Здоровье Лицо
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб