Вызывают рак или помогают сердцу? Нутрициолог развеяла популярные мифы о нитратах

Употребление нитратов в пище приводит к развитию рака

В первую очередь именно нитраты не могут привести к развитию онкологии. В 1970 годах было обнаружено, что нитраты в присутствии аминов или амидов при сильном нагревании превращаются в нитрозамины. Вот они в свою очередь могут вызвать рак, но у животных. По поводу подобного влияния на людей доказательств не нашли.

Нитраты приводят к недостатку кислорода в крови

Это связано с тем, что нитриты (соли нитритной кислоты) превращают гемоглобин в метгемоглобин. Последний не может связывать кислород и транспортировать его в ткани, что и приводит к недостатку кислорода в крови.

Однако такое следствие будет только, если принять сверхурочную дозу. А вот с ежедневными организм человека научился справляться и выводить вещества наружу.

Если не потреблять нитраты в избыточном количестве, проблем со здоровьем не будет (фото: Freepik)

Нитраты ухудшают работу сердца

По словам специалиста, все с точностью наоборот. Одно исследование показало, что участники, потреблявшие среднюю суточную норму овощей, богатых нитратами, имели более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, диетические добавки нитратов могут повысить уровень выносливости у спортсменов, поэтому иногда они употребляют сок из свеклы.

Как снизить потребление нитратов

Следует отметить, что растения поглощают нитраты из почвы. То есть нитраты есть естественно в растениях и сами по себе не представляют опасности. Основными пищевыми источниками нитратов являются овощи, в том числе сырой шпинат, сельдерей, свекла, морковь.

Для того чтобы уменьшить количество нитратов в питании: