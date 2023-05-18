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Вызывают рак или помогают сердцу? Нутрициолог развеяла популярные мифы о нитратах

Вся правда о нитратах (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня человечество в течение года может есть продукты, которые не растут, например, зимой или летом. Все это благодаря развитию науки и использованию химических веществ. Врачи часто советуют не злоупотреблять свежими ранними овощами, потому что они наполнены нитратами. Это в свою очередь якобы может отрицательно повлиять на организм человека.

Нутрициолог и физиолог Ольга Дорош рассказала всю правду о нитратах на своей странице в Instagram.

Употребление нитратов в пище приводит к развитию рака

В первую очередь именно нитраты не могут привести к развитию онкологии. В 1970 годах было обнаружено, что нитраты в присутствии аминов или амидов при сильном нагревании превращаются в нитрозамины. Вот они в свою очередь могут вызвать рак, но у животных. По поводу подобного влияния на людей доказательств не нашли.

Нитраты приводят к недостатку кислорода в крови

Это связано с тем, что нитриты (соли нитритной кислоты) превращают гемоглобин в метгемоглобин. Последний не может связывать кислород и транспортировать его в ткани, что и приводит к недостатку кислорода в крови.

Однако такое следствие будет только, если принять сверхурочную дозу. А вот с ежедневными организм человека научился справляться и выводить вещества наружу.

Если не потреблять нитраты в избыточном количестве, проблем со здоровьем не будет (фото: Freepik)

Нитраты ухудшают работу сердца

По словам специалиста, все с точностью наоборот. Одно исследование показало, что участники, потреблявшие среднюю суточную норму овощей, богатых нитратами, имели более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, диетические добавки нитратов могут повысить уровень выносливости у спортсменов, поэтому иногда они употребляют сок из свеклы.

Как снизить потребление нитратов

Следует отметить, что растения поглощают нитраты из почвы. То есть нитраты есть естественно в растениях и сами по себе не представляют опасности. Основными пищевыми источниками нитратов являются овощи, в том числе сырой шпинат, сельдерей, свекла, морковь.

Для того чтобы уменьшить количество нитратов в питании:

  • Сведите к минимуму потребление колбасных, мясных и рыбных изделий
  • Не готовьте мясо на большом огне
  • Добавляйте в мясные блюда овощи, богатые витамином С
  • Не ешьте много салатов
  • Термически обрабатывайте овощи и зелень, если это возможно
  • Не ешьте арбузы и дыни с кожурой
  • Срезайте в овощах хвостики, кожуру и листья.

Раньше мы рассказывали, какие овощи нельзя жарить и варить, чтобы уберечь всю пользу.

Читайте также, какие продукты помогают быстро и безопасно загореть.

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