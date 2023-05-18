Викликають рак чи допомагають серцю? Нутриціолог розвіяла популярні міфи про нітрати

Вживання нітратів в їжі призводить до розвитку раку

Насамперед саме нітрати не можуть призвести до розвитку онкології. У 1970 роках було виявлено, що нітрати в присутності амінів або амідів за умови сильного нагрівання перетворюються на нітрозаміни. От вони своєю чергою можуть викликати рак, але у тварин. Стосовно подібного впливу на людей доказів не виявили.

Нітрати призводять до нестачі кисню у крові

Це пов'язано з тим, що нітрити (солі нітритної кислоти) перетворюють гемоглобін на метгемоглобін. Останній не може зв'язувати кисень і транспортувати його до тканин, що й призводить до нестачі кисню у крові.

Проте такий наслідок буде лише, якщо вжити понаднормову дозу. А от із щоденними людський організм навчився справлятися та виводити речовини назовні.

Якщо не споживати нітрати в надмірній кількості, проблем зі здоров'ям не буде (фото: Freepik)

Нітрати погіршують роботу серця

За словами фахівця, усе з точністю навпаки. Одне дослідження показало, що учасники, які споживали середню добову норму овочів, багатих нітратами, мали нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, дієтичні добавки нітратів можуть підвищити рівень витривалості в спортсменів, тому час від часу вони вживають сік з буряку.

Як знизити споживання нітратів

Варто зазначити, що рослини поглинають нітрати з ґрунту. Тобто нітрати є природно в рослинах і самі по собі не становлять небезпеки. Основними харчовими джерелами нітратів є овочі, зокрема сирий шпинат, селера, буряк, морква.

Для того, щоб зменшити кількість нітратів у харчуванні: