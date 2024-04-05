Вызывает не только эмоции. Ученые определили, как музыка влияет на физическое состояние человека

Как проводили исследования

То, что музыка может вызвать сильнейшие эмоциональные реакции, уже было известно. Но пианист и композитор Тацуя Дайкоку из Токийского университета в Японии и его коллеги решили определить, где люди испытывают эти эмоции в своем теле.

Чтобы обнаружить это, они сначала использовали аналитическое и статистическое программное обеспечение для разделения 890 песен из чарта US Billboard Hot 100.

Программное обеспечение оценивало последовательность песен от аккорда к аккорду как разные вариации высокого или низкого уровня как неожиданности, так и неопределенности.

Исследователи создали 92 музыкальных сегмента из четырех аккордов, каждый из которых представляет одну из восьми возможных различных комбинаций неожиданностей и неопределенности. Затем они попросили 527 добровольцев послушать разные наборы всех восьми этих аккордов, глядя на онлайн-силуэт человеческого тела.

Слушателям предлагали нажимать те места на теле, где они испытывали физическую реакцию в течение 10 секунд после того, как услышали музыку. После этого они заполнили онлайн-опросы по эмоциям, которые они испытывали, слушая аккорды.

Что показали результаты

Исследователи обнаружили, что когда первые три аккорда звучат по легко предполагаемой схеме, основные отличия в ощущениях тела имеют много общего с происходящим на четвертом аккорде. Если этот четвертый аккорд следовал ожидаемой модели, люди чувствовали это в животе, но если он отклонялся от ожидаемой модели, они чувствовали это возле сердца.

Что касается эмоций, участники сообщили о больших ощущениях покоя, облегчения, удовольствия, ностальгии и сострадания, когда аккорды идут по предполагаемой схеме.

Когда первые три аккорда были предсказуемыми, а четвертый не был неожиданным, даже если его было относительно трудно предсказать, они, как правило, испытывали меньшее чувство неловкости или тревоги по сравнению с другими аранжировками аккордов.

"Полученные результаты проливают свет на то, как музыка затрагивает не только наши уши, но и наши тела и сердца. Музыка имеет силу вызвать эти сильные эмоции, помогая нам понять наш внутренний эмоциональный ландшафт так, как это невозможно понять словами", - говорит Дайкоку.