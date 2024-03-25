Вызывает полицию и спасает от домашнего насилия. В Украине создали приложение с секретной кнопкой

В Украине создали уникальное приложение с тайной кнопкой, которая мгновенно вызовет полицию и спасет от домашнего насилия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информационную кампанию " Розірви коло " рассказывает, что известно об этом приложении и как именно работает тайная кнопка.

Что нужно знать о новом приложении

Согласно информации "Розірви коло" в Facebook, приложение, которое поможет украинцам преодолевать домашнее насилие, было создано Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией в партнерстве с UNFPA (фондом ООН в области народонаселения).

"Представьте, что есть приложение, которое мгновенно вызывает полицию. Без звонка, без лишнего внимания со стороны окружающих, без необходимости называть вслух свой адрес и объяснять, что именно произошло. Так, чтобы обидчик/-ца не заметил/-ла и не успел/-ла отреагировать без присутствия правоохранителей/-ниц", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что интерфейс нового приложения выглядит как обычный менструальный календарь.

Однако в его функционале есть тайная кнопка - если вы зажмете ее на несколько секунд, то поделитесь своей геолокацией с полицией.

"Ваше обращение будет сразу же зафиксировано, и не нужно будет подтверждать его звонком или вводом дополнительных данных", - пояснили эксперты.

Учитывая это, перед использованием приложения необходимо активировать доступ к собственной геолокации. Кроме того, следует избегать его "тестирования" без необходимости, чтобы не послать в полицию ошибочный вызов.

Отмечается, что название приложения не разглашается публично "в целях безопасности".

Для того чтобы получить больше информации, необходимо оставить комментарий под публикацией и дождаться сообщения в приватных.

Мгновенный вызов полиции - важен для сохранения здоровья и жизни (иллюстрация: facebook.com/rozirvykolo)

"Это приложение дает возможность незаметно вызывать помощь в считанные минуты. Если вы замечаете странное поведение человека, включайте приложение и нажимайте кнопку SOS. Это один из способов уберечь себя", - пояснили специалисты в комментариях к публикации.

Что известно об информкампании "Розірви коло"

Информационная кампания "Розірви коло" - часть масштабной программы UNFPA - Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине.

Кампания реализуется при поддержке правительства Великобритании и содействии офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

С 2015 года "Розірви коло":

бросает вызов убеждениям, оправдывающим гендерно обусловленное насилие

работает над тем, чтобы до 2030 года в украинском обществе была нулевая толерантность ко всем его проявлениям

На платформах кампании доступны:

информация о видах и признаках насилия в отношениях

советы для людей, ставших свидетелями или подвергшихся домашнему насилию

контакты сервисов помощи и полезные материалы для загрузки

"Ежегодно кампания убеждает около 15 млн человек не терпеть насилие", - подчеркнули эксперты.

Официальный портал кампании (скриншот: rozirvykolo.org)