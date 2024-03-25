Викликає поліцію й рятує від домашнього насильства. В Україні створили застосунок із таємною кнопкою

В Україні створили унікальний застосунок із таємною кнопкою, що миттєво викличе поліцію та врятує від домашнього насильства.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інформаційну кампанію " Розірви коло " розповідає, що відомо про цей додаток і як саме працює таємна кнопка.

Що треба знати про новий застосунок

Згідно з інформацією "Розірви коло" у Facebook, додаток, який допоможе українцям долати домашнє насилля, було створено Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією у партнерстві з UNFPA (фондом ООН у галузі народонаселення).

"Уявіть, що є застосунок, який миттєво викликає поліцію. Без дзвінка, без зайвої уваги з боку навколишніх, без потреби називати вголос свою адресу та пояснювати, що саме сталося. Так, щоби кривдник/-ця не помітив/-ла та не встиг/-ла відреагувати без присутності правоохоронців/-ниць", - наголошується у дописі.

Уточнюється, що інтерфейс нового застосунку має вигляд звичайного менструального календаря.

Проте в його функціоналі є таємна кнопка - якщо ви затиснете її на декілька секунд, то поділитеся своєю геолокацією з поліцією.

"Ваше звернення буде одразу ж зафіксоване, й не потрібно буде підтверджувати його дзвінком чи введенням додаткових даних", - пояснили експерти.

З огляду на це перед використанням застосунку необхідно активувати доступ до власної геолокації. Крім того, варто уникати його "тестування" без необхідності, аби не надіслати до поліції хибний виклик.

Наголошується, що назву застосунку не розголошують публічно "з метою безпеки".

Для того, щоб отримати більше інформації, необхідно залишити коментар під дописом й дочекатися повідомлення у приватних.

Миттєвий виклик поліції - важливий для збереження здоров'я та життя (ілюстрація:facebook.com/rozirvykolo)

"Цей додаток дає можливість непомітно викликати допомогу за лічені хвилини. Якщо ви помічаєте дивну поведінку людини, вмикайте застосунок і натискайте кнопку SOS. Це один зі способів вберегти себе", - пояснили спеціалісти у коментарях до публікації.

Що відомо про інформкампанію "Розірви коло"

Інформаційна кампанія "Розірви коло" - частина масштабної програми UNFPA - Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та/і гендерно зумовленого насильства в Україні.

Кампанія реалізується за підтримки уряду Великої Британії та сприяння офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

З 2015 року "Розірви коло":

кидає виклик переконанням, які виправдовують гендерно зумовлене насильство

працює над тим, щоб до 2030 року в українському суспільстві була нульова толерантність до усіх його проявів

На платформах кампанії доступні:

інформація про види та ознаки насильства у стосунках

поради для людей, що стали свідками або зазнали домашнього насильства

контакти сервісів допомоги та корисні матеріали для завантаження

"Щорічно кампанія переконує близько 15 млн людей не терпіти насильство", - наголосили експерти.

Офіційний портал кампанії (скріншот: rozirvykolo.org)