Выход из токсичных отношений: 7 советов, как помочь себе и не потерять достоинство

Никто не хочет быть в токсичных отношениях, но, к сожалению, это случается чаще, чем думают. А выход из них может быть невероятно сложным, ведь манипуляции и обесценивания разрушают уверенность и веру в свои силы.

О том, как справиться с токсичными отношениями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о психологии отношений Marriage.com .

Оставайтесь верными себе

Важно придерживаться своих принципов, идеалов и ценностей - так же как предпочтений и хобби. А также помнить о своих достижениях и уникальности своего жизненного пути. К тому же это поможет установить границы для другой стороны.

Помните о своей внутренней силе

Будут моменты, когда вы будете чувствовать слабость или полную потерю контроля над ситуацией. Но нужно помнить, что вы сами хозяева своей жизни. Никто не может заставить вас чувствовать себя недостаточными, если вы этого не разрешите.

Не вините себя в проблемах в отношениях

Несмотря на то, что отношения, как и каждое взаимодействие - ответственность двух партнеров, вы не ответственны за то, что другие люди говорят или делают с вами. Вам не нужно самостоятельно пытаться разрешить конфликтные ситуации, если у другого человека нет желания.

Установите границы

Важно установить здоровые границы общения в ваших отношениях, озвучивая их. Это позволит вам контролировать то, что с вами происходит.

Знайте, когда отпустить

Это сложно, но стоит научиться распознавать, когда токсичные отношения приносят больше вреда, чем пользы - и заканчивать их.

Если отношения постоянно наносят вам эмоциональный или физический вред, пора поставить на первое место свой комфорт. Уйти из таких отношений - это признак силы, а не слабости, и он открывает возможность для более здоровых и счастливых отношений в будущем.

Обращайтесь за поддержкой

Самостоятельная борьба с токсичными отношениями может заставлять вас чувствовать себя одиноко. Представьте, что вы одни пытаетесь плыть против сильного течения - это утомительно. Обратитесь к друзьям и близким, которым вы доверяете.

Они могут предложить выслушать, дать совет и подставить плечо. Это напомнит вам, что вы не одиноки. Их поддержка может стать спасительным кругом, который поможет восстановить эмоциональные силы.

Безопасность превыше всего

Когда в отношениях появляется физическое или психологическое насилие, ваша безопасность должна быть главным приоритетом.

Обратитесь в центры поддержки пострадавшим от насилия или на горячие линии (например, на муниципальную горячую линию "Телефон доверия" по номеру 044-272-15-00 и за бесплатной правовой помощью на 0 800 213 103) - там вам предоставят помощь и ресурсы, чтобы защитить себя. Ведь безопасность имеет первостепенное значение, и обращение за профессиональной помощью - решающий шаг в поиске выхода из опасной ситуации.