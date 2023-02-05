Вызов скорой помощи в Украине: когда нужно звонить медикам и в каких случаях они не приедут

В Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснение о правилах вызова бригады экстренной медицинской помощи. Специалисты дали четкий список проблем со здоровьем, при котором нужно немедленно вызывать скорую. А также объяснили, в каких случаях бригада экстренной помощи не приедет.
Об этом говорится на сайте МОЗ.
"На прошлой неделе на линию 103 поступило более 153 тысяч звонков. Бригады совершили 69 222 выезда (45% вызовов). Почти 26% людей нуждались только в телефонной консультации. До 5% звонков были ошибочными", - сообщили в пресс-службе МОЗ.
В условиях войны медики работают с усиленной нагрузкой. Бригады выезжают спасать людей при неотложных состояниях, в которых многое зависит от оперативности оказания помощи.
Перечень таких состояний, при которых бригада по решению диспетчера выезжает на вызов, определен указом МОЗ №583 от 26 марта 2021 года.
Что входит в перечень неотложных состояний:
Как отмечают медики, неотложка приезжает только при таких состояниях, которые без получения немедленной помощи могут угрожать жизни пациента или привести к резкому необратимому ухудшению здоровья.
При таких ситуациях нужно немедленно звонить по номеру "103" или "112".
Однако позвонить диспетчеру "103" и попросить телефонную консультацию, чтобы определить, нужен ли выезд бригады неотложной помощи, можно всегда. Вас могут направить к семейному врачу или предложить другие варианты для получения медицинской помощи.
Кроме того, высокая температура тела сама по себе не является основанием для вызова "скорой".
Кстати, ранее мы писали о том, как найти качественного медицинского специалиста, который не будет выкачивать деньги.
А также рассказывали о том, что в МОЗ дали объяснение, кто может выехать за границу на лечение.