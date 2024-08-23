Вызовет сильную боль и спазмы. Что категорически нельзя есть на завтрак
Несомненно, питательный завтрак должен быть ежедневной рутиной. К сожалению, не все продукты рекомендовано употреблять натощак.
Что категорически нельзя есть на завтрак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что лучше не есть на завтрак
Правильное питание должно быть неотъемлемой частью здорового образа жизни, а завтрак - важнейшим приемом пищи в течение дня. Сбалансированное питание даст заряд энергии для обучения и работы. При составлении своего меню следует выбирать продукты, прошедшие минимальную обработку и без добавления консервантов.
Употребление здоровых продуктов, но в неподходящее время, может вызвать неблагоприятные проблемы с желудком. Многие жалуются на то, что после еды утром они испытывают неприятный дискомфорт в желудке, в частности:
- боль в животе,
- изжога.
Выбирая пищу, следует избегать жирных, трудноперевариваемых и сахаристых продуктов. Жареная и жирная пища надолго задерживается в желудке и может вызвать метеоризм, ощущение переполнения кишечника и кислую отрыжку, а сильно подслащенная пища вызывает спазмы в животе и тошноту.
Эти продукты лучше не есть натощак
Некоторые продукты, употребляемые натощак, могут вызвать дискомфорт и даже сильную боль в животе.
Фрукты и цитрусовые соки
Цитрусовые считаются полезными продуктами, поскольку содержат большое количество витамина С, являющегося сильным антиоксидантом и защищающего клетки организма от окисления. Включение цитрусовых в ваш рацион также обеспечивает пищевые волокна, поддерживающие правильную работу кишечника.
Несмотря на целебные свойства, апельсины, мандарины и другие цитрусовые нельзя есть на голодный желудок, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты раздражают стенки желудка, вызывая увеличение выработки желудочной кислоты, что усиливает симптомы изжоги и тошноты.
Регулярное употребление цитрусовых натощак может увеличить риск развития язвы и эрозии желудка.
Молочные продукты
Употребление молочных продуктов натощак может и не вызывать неприятных проблем с желудком, но содержащиеся в них молочнокислые бактерии будут нейтрализованы желудочным соком.
Если мы хотим в полной мере воспользоваться полезным действием йогурта, просто добавьте продукты, являющиеся источником углеводов и жиров, например овсянку с орехами.
Острые специи
Добавлять в завтрак острые специи не стоит, так как содержащиеся в них вещества, например пиперин, несмотря на целебные свойства, раздражают слизистую.
Желудок начинает выделять повышенное количество желудочной кислоты и усиливает рефлюкс содержимого желудка в пищевод, вызывая ощущение жжения в пищеводе и горле.
Чтобы снизить риск появления неприятных недугов, вместо завтрака добавьте в обед или очень ранний ужин острые специи.
Трудно перевариваемые продукты - английский завтрак
Классическая английская кухня славится жирными и трудными для пищеварения блюдами. Одним из них является английский завтрак, популярный по всему миру.
Традиционная трапеза обязательно должна включать жареный бекон, вареные колбасы и пудинг. К этому набору следует добавить яичницу и деруны и печеную фасоль.
Такая калорийно-жировая бомба надолго задерживается в желудке и может вызвать изжогу, боли в животе, метеоризм, тошноту и диарею.
Следует заменить бекон и сосиски нарезкой из мяса птицы, яичницу - пашотом, деруны - цельнозерновым хлебом, а запеченную фасоль свежими овощами. Такой набор не только легче усваивается, но и менее калориен.
Кстати, диетолог назвала супер-полезные для организма чаи.
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