Выкинуть, подарить или оставить? Вот как правильно перебрать вещи в гардеробе

Одежда с дырками

Если на одежде уже появилось несколько дыр, возможно самое время ее выбросить. Многие центры пожертвования одежды не примут вещи с дырками.

Специалисты говорят, если вы хотите избежать отходов, можно найти организации по переработке текстиля, которые примут изношенную одежду и переделают ткань.

Разорванная одежда

Если разрыв делает одежду непригодной для ношения, и вы не можете ее починить самостоятельно, то лучше просто избавиться от нее.

Однако если вещь разорвана на шве, хороший портной может легко это исправить. Это отличный способ сэкономить на более дорогих вещах, таких как брюки или пиджаки.

Большая или маленькая одежда

Если ваше тело испытало серьезные изменения и некоторая одежда вам стала слишком велика, то нужно "искать ей новый дом".

Поэтому, если одежда слишком велика и вам не нравится, как она сидит или выглядит, то вы никогда ее не наденете.

То же самое касается малой одежды, из которой вы уже выросли. Следует не складывать такую одежду, а отдать младшей сестре или брату.

Старая обувь

Действительно изношенная обувь может быть не только неудобной, но может привести к боли в ногах или другим проблемам. Так что лучше выбросить ее.

Если ваша обувь все еще в хорошем состоянии, но каблуки или подошва изношены, то такую проблему можно решить у мастера.

С другой стороны, если у вас есть пара обуви, которую вы обували только несколько раз и обнаружили, что она не удобна или не ваш стиль, то пожертвуйте ее.

Вещи, которые носите редко

У каждого из нас в шкафах есть вещи, которые мы почти никогда не носим. Однако место в шкафу они занимают.

К тому же некоторые вещи могут уже потерять свой внешний вид, поэтому их тоже следует избавиться.

Одежда с пятнами

Можно незаметно заляпать новую блузку, и это, конечно, безумно огорчает. Но если вы исчерпали все домашние пятновыводители, а ваша химчистка сделала все возможное, но безрезультатно, то пора с такой вещью банально прощаться.

Все попытки убедить себя, что это не так заметно - ни к чему хорошему не приведут.