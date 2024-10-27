"Выбросили как собаку": во Львове блогерша хотела расплатиться картой банка РФ, но что-то пошло не так (видео)

Скандал с блогершей во Львове - с чего все началось

Так, София, которая чаще всего публикует видео и фото, на которых она "тусит", употребляет алкоголь и гуляет по клубам, внезапно вышла в Stories с криками и обвинениями.

Оказалось, что она отдыхала во львовском баре с сестрой. И все было хорошо, пока не пришлось оплачивать чек. И потом ее "довели".

Возмущенная блогерша кричала на камеру, что ее выгнали и "выбросили как собаку", потому что увидели, что она хотела платить карточкой российского "Сбербанка". При этом София заявила, что "нет никакой разницы", в каком банке она хранит валюту, а карточка и вообще якобы принадлежит не ей.

"Я говорю как на украинском, так и на русском. И я очень люблю Львов. Но когда ко мне подходят и говорят: "Пошла на ***, потому что ты на русском говоришь и у тебя Сбербанк". Да тебя *бет вообще, почему у меня Сбербанк?.. Это просто уже смех, потому что какая разница, где у меня должны быть деньги" - вопила блогерша.

"Главное, что я доначу нашей Украине. Я нахожусь в Украине и не поддерживаю войну! Вы это можете в конце концов понять? А меня как собаку выбросили", - также заявила София.

Как реагирует сеть

Видео с криками Лоран быстро "разлетелось" по пабликам и Telegram-каналам. В комментариях под постами, в которых говорится о блогерше, люди пишут:

"Рублями хоче розплатитися, ти диви яка"

"Квадробобер з катушок зірвавася"

"Вигнали, щоб не псувала своїм виглядом апетит іншим відвідувачам"

"Якщо патріотка, то чого гроші держиш у мос**лів? А може зарплату там отримує"

"Яка ти українка, якщо гроші крутяться в російському банку? Схоже на вкид"

"Гидота яка. Цікаво, хто на неї підписаний, це просто жах".

Кто такая София Лоран

Сейчас блогерша закрыла соцсети. Но раньше она рассказывала, что якобы родилась в Запорожье, а сейчас проживает в Киеве и путешествует по Украине. Она часто публиковала контент с русскими песнями, за что уже не раз получала критику и хейт.

Впрочем, Лоран заявляла, что музыка - это якобы "не главное". А недавно София появилась на видео блогера Николаса Кармы. Там она рассказывала, что недавно выбила себе зубы и получила синяк под глазом, потому что упала в клубе, со второго этажа.