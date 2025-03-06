Выбросьте их в мусорку. 9 продуктов, которые наносят необратимый вред здоровью

Некоторые продукты могут серьезно повлиять на здоровье, вызывая различные заболевания и проблемы с организмом. Продукты в холодильнике может стать настоящими врагами здоровья, поэтому стоит ее избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Фасованное печенье, пирожные и бисквиты

Диетолог Мия Син рассказала, что такие продукты могут быть удобными и вкусными, но они содержат трансжиры. Их добавляют производители, чтобы продлить срок годности и улучшить вкус и текстуру продуктов рентабельным способом.

Нет безопасного уровня потребления трансжиров, потому что это может увеличить риск многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.

Важно, даже если на упаковке указано 0 граммов транс-жира, это не всегда так.

Белый хлеб и другие рафинированные злаки

Зерно состоит из трех частей: отруби, зародыш и эндосперм. В отрубях содержится клетчатка, в зародыше - большинство питательных веществ. Тогда как эндосперм - это крахмалистая часть зерна, где содержится большинство углеводов.

Когда зерно обрабатывается или рафинируется, они удаляют и отруби, и зародыш, оставляя только эндосперм. Это означает, что вы потеряли почти всю клетчатку и питательные вещества, сохраняя только углеводы и калории.

Поэтому очищенные крахмалистые продукты, такие как белый хлеб, белый рис, крекеры и рогалики, имеют низкую питательную ценность и не содержат клетчатки, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.

В качестве альтернативы стоит выбирать цельнозерновой или пророщенный хлеб, бублики, вместо них крекеры, коричневый рис или киноа.

Сладкие газированные напитки

Такие напитки содержат много сахара и калорий и не имеют пищевой ценности. Легко добавить несколько сотен калорий из сахара, употребляя один-два газированных напитка в день.

Потребление как подслащенных, так и искусственно подслащенных безалкогольных напитков связано с более высоким риском смертности.

Газировка имеет много недостатков и нулевую пользу. Некоторые вредные ингредиенты, такие как фосфорная кислота оказывают вредное воздействие на зубы и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы связан с ожирением.

Тогда как диетические версии содержат искусственные подсластители (сукралозу, аспартам), которые тоже связаны с многочисленными проблемами со здоровьем.

Лучше всего выбирать воду. Если вам хочется чего-то более ароматного, попробуйте чай или газировку с естественным фруктовым ароматом.

Мясо, приготовленное на огне

Когда мясо, включая говядину, свинину, рыбу и птицу, готовится при высокой температуре или подвергается воздействию дыма, то происходит увеличение образования канцерогенных химических веществ.

Эти химические вещества называются гетероциклическими аминами (ГЦА) и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Они были связаны с повышением риска развития рака.

Готовя при более высоких температурах, избегайте длительной готовки, удаляйте обгоревшие части перед употреблением.

Ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления

Простой овес содержит от нуля до одного грамма сахара, тогда как ароматизированная упаковка содержит от 11 до 14 граммов сахара.

Стоит ограничить ежедневное количество добавленного сахара до не более 25 г для женщин и 36 г для мужчин. Кроме того, овес быстрого приготовления имеет более высокий гликемический индекс, чем обычный, а это означает, что тело будет расщеплять его быстрее, а уровень сахара в крови будет повышаться больше.

Всегда выбирайте обычную овсянку, а для дополнительного аромата посыпьте ее свежими фруктами, орехами, семенами и специями (например, корицей, мускатным орехом, имбирем или ванильным экстрактом).

Арахисовая паста с пониженным содержанием жира

Арахисовое масло содержит около 70 процентов жира, но это преимущественно мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца. Поэтому вы получаете хороший источник жирорастворимого витамина Е, антиоксиданта, важного для здоровья глаз, сердца и иммунитета.

Кроме того, когда производители удаляют жир из арахисового масла, они обычно добавляют больше соли и сахара, чтобы улучшить вкус. Это добавки, которые не имеют пищевой ценности.

Жевательные конфеты

Потребляя их вы будете получать много сахара, и в большинстве случаев также искусственные красители и ароматизаторы.

Вместо этого попробуйте замороженный виноград. Он вкусный, сытный и обеспечивают естественную сладость без добавления сахара. Замороженный виноград также чрезвычайно легко сделать: промойте его, обсушите и выложите. Заморозьте на два часа и наслаждайтесь.

Еда с сахарными спиртами

Сахарные спирты, такие как ксилит, эритрит, сорбит и мальтит, часто встречаются в батончиках, конфетах и других продуктах с пометкой "без сахара" или "без добавления сахара".

Сахарные спирты частично устойчивы к пищеварению, и при потреблении в больших количествах могут вызвать расстройство пищеварения и диарею.

Жареные блюда

Выбор жареной во фритюре пищи, такой как картофель, является одной из худших вещей, которые вы можете заказать, когда обедаете в ресторанах.

Жарка во фритюре добавляет калорий и насыщенных жиров многим продуктам. Вместо этого стоит отдать предпочтение блюдам, которые вареные или приготовленные на пару и содержат овощи и белок.

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