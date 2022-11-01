Выбросьте, чтобы не отравиться: какие продукты утилизировать после отключения холодильника

После отключения электроэнергии холодильник будет держать холод в течение четырех часов. Чтобы не сократить это время, дверь холодильника должна быть плотно закрыта. Так что не стоит лишний раз заглядывать в него.

После четырех часов без света утилизируйте продукты животного происхождения: яйца, мясо, молочные продукты, рыбу и морепродукты.

Никогда не пробуйте на вкус, испортились ли продукты. Если сомневаетесь, испортился ли продукт, выбросьте его.

Готовые продукты после приготовления можно хранить без холодильника не больше двух часов.

Сколько времени безопасно хранить продукты в холодильнике при температуре менее 5 градусов: