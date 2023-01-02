Не выбрасывайте еду с новогоднего стола! Вот что с ней можно сделать

Как повторно использовать остатки новогодней трапезы?

Если у вас остались кусочки птицы:



Из остатков праздничного ужина можно приготовить рулеты из слоеного теста с начинкой из индейки или курицы.

Мелко нарежьте каждый кусок птицы и обжарьте их на сковороде с несколькими луковицами, сбрызнув оливковым маслом и приправами по вашему вкусу.

Затем полученную заготовку выложите на слоеное тесто. Сделайте рулетики и смажьте их небольшим количеством яичного желтка с помощью кисточки, прежде чем поместить в духовку на несколько минут. Они будут золотистыми, хрустящими и сочными.

Точно так же, если у вас есть предварительно приготовленная основа из теста для пиццы (или пирога), положите начинку из остатков домашней птицы и добавьте моцареллу или любую другую начинку на ваш выбор.

Оставшееся картофельное пюре:



Из оставшегося картофельного пюре можно приготовить картофельные крокеты, хрустящие снаружи и мягкие внутри.

Поместите пюре в миску, затем добавьте целое яйцо. Добавьте зелень, соль, перец по своему вкусу и сделайте шарики. Если у вас есть мясной фарш, вы можете смешать его в равных частях с мешанкой, чтобы получились шарики, прежде чем обжаривать их на масле.

Оставшиеся овощи:



На следующий день после празднования соберите в большую миску все, что не было съедено и из чего можно приготовить салат. Остатки моркови, капусты, зеленого лука, петрушки, грибов, перца, помидоров, фасоли, сладкой кукурузы, оливок, соленых огурцов, вареной ветчины, сыра, индейки, авокадо, сельдерея, редиски, огурца, свеклы, яйца вкрутую, кусочки бекона.

Придумайте свой собственный рецепт смешанного салата, приправив его соусом на ваш выбор или свежими сливками и оливковым маслом.