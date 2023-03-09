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Не выбрасывайте вчерашнее пюре! Рецепт традиционного украинского блюда-объедения

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Четверг 09 марта 2023 08:30
Не выбрасывайте вчерашнее пюре! Рецепт традиционного украинского блюда-объедения Фото: Рецепт картопляников (pixabay.com)
Автор: Styler

Если у вас осталось картофельное пюре со вчера - не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить вкуснейшее традиционное украинское блюдо - картопляники. Если пюре у вас нет - то сварите его.

Рецептом объедения поделился украинский кулинар Алексей Крючков в Instagram.

"Очень хороший рецепт для того, чтобы спасти вчерашнее или двухдневное картофельное пюре. А если внутрь запихнуть начинку то это уже будут зразы", - описал рецепт кулинар.

Что вам нужно для картопляников

  • 1 кг картофеля
  • 2 яйца
  • 100 муки
  • 1 ч.л сушеного чеснока
  • масло для жарки
  • соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите килограмм картофеля, добавьте соль и отварите. Слейте воду и сделайте пюре. Дайте ему остыть. Добавьте в пюре два яйца и 100 граммов муки, чайную ложку сухого чеснока, замесите тесто. Подождите 10 минут и сформируйте мокрыми руками из теста шарики.

На сковородке обжарьте картопляники по пять минут с каждой стороны. Добавьте к ним сметаны и наслаждайтесь потрясающим вкусом. Приятного аппетита!

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