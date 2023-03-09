Не выбрасывайте вчерашнее пюре! Рецепт традиционного украинского блюда-объедения

Если у вас осталось картофельное пюре со вчера - не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить вкуснейшее традиционное украинское блюдо - картопляники. Если пюре у вас нет - то сварите его.

"Очень хороший рецепт для того, чтобы спасти вчерашнее или двухдневное картофельное пюре. А если внутрь запихнуть начинку то это уже будут зразы", - описал рецепт кулинар.

Что вам нужно для картопляников

1 кг картофеля

2 яйца

100 муки

1 ч.л сушеного чеснока

масло для жарки

соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите килограмм картофеля, добавьте соль и отварите. Слейте воду и сделайте пюре. Дайте ему остыть. Добавьте в пюре два яйца и 100 граммов муки, чайную ложку сухого чеснока, замесите тесто. Подождите 10 минут и сформируйте мокрыми руками из теста шарики.

На сковородке обжарьте картопляники по пять минут с каждой стороны. Добавьте к ним сметаны и наслаждайтесь потрясающим вкусом. Приятного аппетита!