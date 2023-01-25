Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторно

Вешалки для одежды есть в каждом доме, они существенно облегчают жизнь. Деревянные считаются самыми надежными, поэтому их часто используют для тяжелых зимних вещей и другой верхней одежды. Однако со временем они ломаются или портятся, но выбрасывать их не нужно.
Об этом пишет SantePlus.
Вешалки специально предназначены для брюк и юбок, но их можно использовать для развешивания фотографий или рисунков детей. С помощью них можно оригинально украсить пустую стену.
Надо взять просто одну из вешалок и повесить на нее фотографии.
С помощью вешалок для одежды можно развесить фотографии (samotuzhky)
Поврежденные металлические вешалки не следует выбрасывать, их можно использовать для прочистки канализации. Их нужно просто растянуть и сделать мини-крючок на конце, которым и можно прочистить канализацию.
Деревянные вешалки отлично подойдут для того, чтобы смастерить сушку для посуды.
С помощью старых вешалок можно сделать оригинальный плафон. Он получится очень тяжелым, поэтому ему необходимо соответствующее крепление.
Интересным решением будет сделать из вешалок ножки для столика. Они будут смотреться очень стильно и оригинально.
Ранее мы сообщали, что сделать, чтобы одежда не спадала с вешалок.
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