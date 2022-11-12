"Выбрасывайте хлам": Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о звезде сериалов "Останній москаль" и "Будиночок на щастя" Галине Безрук. Он призвал отписаться в соцсетях от предательницы, оставшейся в России.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Как оказалось, Анатолич до сих пор следил за актрисой в соцсетях, несмотря на то, что она предала Украину. Однако он быстро исправился.
Ведущий рассказал, что с Галиной он знаком лично и познакомились они во время съемки одного из сезонов вокального шоу "Голос країни".
Анатолич призвал украинцев отписаться в соцсетях от предательницы, которая променяла родину на мужчину-россиянина.
"Мы с Галиной Безрук знакомы еще с "Голоса страны". Только что заметил, что я еще подписан на нее. Нах*я оно мне? Уже не подписан. Выбрасывайте хлам из своей жизни, даже виртуальной", - написал украинец.
Ранее Безрук оправдывалась за молчание о войне в Украине и заявляла, что выбирает семью не родину.
Также Анатолич рассказывал, какую сумму ему удалось собрать для украинских военных.