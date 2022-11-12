"Выбрасывайте хлам": Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину

Как оказалось, Анатолич до сих пор следил за актрисой в соцсетях, несмотря на то, что она предала Украину. Однако он быстро исправился.

Ведущий рассказал, что с Галиной он знаком лично и познакомились они во время съемки одного из сезонов вокального шоу "Голос країни".

Анатолич призвал украинцев отписаться в соцсетях от предательницы, которая променяла родину на мужчину-россиянина.

"Мы с Галиной Безрук знакомы еще с "Голоса страны". Только что заметил, что я еще подписан на нее. Нах*я оно мне? Уже не подписан. Выбрасывайте хлам из своей жизни, даже виртуальной", - написал украинец.

Анатолий Анатолич рассказал о предательнице Галине Безруке (скрин)