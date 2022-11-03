RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выбрасывала из классов украинскую символику: на Харьковщине директор школы подозревают в колабранстве

Женщине уже сообщили об объявлении подозрения (фото: hk.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

По словам следователей, 48-летняя женщина могла быть причастна к изъятию и уничтожению украинских учебников, документов и символики в местных школах.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Что известно о деле?

Когда россияне заняли село Яковенково в Харьковской области, подозреваемая добровольно дала согласие на то, чтобы ее назначили директором одной из сельских школ Балаклейской территориальной громады.

На новой должности женщина издавала распорядительные приказы и возглавляла комиссию по изъятию в школе украинской символики, учебников и документации. По этому факту возбуждено уголовное производство по коллаборативной деятельности.

Наказание предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы рассказывали об учителях-изменниках из Мариуполя, которые рассказывают, что Украины не существует.

Смотрите также какие продуктовые наборы выдают россияне на оккупированных территориях.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковколаборанткашкола