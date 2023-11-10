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Выходцы из Apple официально представили гаджет, который "однажды заменит смартфон"

Humane официально представила замену смартфона AI Pin (фото: Humane)
Автор: Павел Колесник

Молодая компания Humane AI представила интересную разработку под названием Humane Ai Pin. Этот небольшой гаджет легко крепится к одежде и производит сбор данных с помощью встроенной камеры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Устройство состоит из двух основных компонентов: квадратного корпуса и аккумуляторного блока, которые можно легко прикрепить к одежде или другим поверхностям с использованием магнитов. Он работает на процессоре Snapdragon, хотя его модель не раскрывается.

AI Pin не имеет дисплея и управляется только голосом. Однако в нем присутствует динамик, камера, датчики глубины и движения.

Кроме того, в корпус встроен мини-проектор, способный транслировать информацию на наружные поверхности, включая ладонь. Взаимодействие также возможно через сенсорную панель. Некоторые функции активируются прикосновением, например, включение аудио- и видеозаписи.

Гаджет AI Pin (фото: Humane)

Основная цель устройства - подключение к искусственным интеллектам через программное обеспечение AI Mic. Доступ к ChatGPT является одной из основных функций.

Операционная система Cosmos автоматически посылает запросы пользователя на нужные инструменты, а не загружает и управляет приложениями. Устройство предоставляет доступ к стандартным функциям нейросетей, таких как написание сообщений в стиле владельца, анализ пищевой ценности по фотографии и другие.

AI Pin рекламируется как полностью автономное устройство, не требующее синхронизации со смартфоном. Стоимость устройства составляет 700 долларов (25 270 гривен), с дополнительной ежемесячной подпиской 24 доллара (870 гривен), включающей номер телефона в сети T-Mobile, облачное хранилище и безлимитный доступ к искусственному интеллекту.

AI Pin может крепиться на одежду (фото: Humane)

Заказ будет доступен с 16 ноября, а поставки начнутся в начале 2024 года.

Напомним, что бывшие инженеры Google представили робот-пылесос, совсем не похожий на другие.

А еще вы можете прочесть, как разработчики ChatGPT провели презентацию в стиле Apple.

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