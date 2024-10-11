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Выходные начнутся с радостных новостей. Карты Таро сулят счастливую субботу этим знакам Зодиака

Каким знакам Зодиака повезет в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 12 октября, в эту субботу, представителям четырех знаков Зодиака фантастически повезет. Для них выходные начнутся с классных событий и хороших известий.

Каким знакам Зодиака повезет уже 12 октября, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tarot.

Близнецы

Карты Таро сулят вам откровенный разговор с человеком, которого вы очень любите и цените. И все зависит от того, как он закончится. У вас будут шансы на примирение и решение всех спорных ситуаций. И если вы воспользуетесь этой возможностью, то суббота останется в вашей памяти как очень счастливый день.

Овен

Будьте готовы к тому, что уже 12 октября вы ощутите в себе огромную силу. Распоряжайтесь ей очень осторожно, не позволяйте себе впадать в крайности. И если вы сумеете удержать баланс, все сложится как нельзя лучше.

Дева

Не стоит рисковать и играть с судьбой. Эта суббота точно не для опасных приключений. Карты Таро советуют вам залечь на дно. К вечеру вы сможете услышать классные новости, которые станут знаком того, что ваша жизнь налаживается.

Водолей

В субботу вас ждут неожиданные встречи. Пора стряхнуть с себя пыль и начать учиться радоваться жизни. Карты Таро советуют вам не ждать перемен, найдите свое счастье уже сейчас. День будет интересным и радостным, насладитесь им.

К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака нужно носить золото.

Кроме этого, недавно стало известно, что ретроградный Юпитер кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака.

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