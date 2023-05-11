Выходные и главные праздники июня 2023: будем ли дополнительно отдыхать

В июне 2023 украинцев ждет много важных праздников, как религиозных, так и государственных. В их числе Троица и День Конституции, в которые обычно предусмотрены дополнительные выходные дни.
Будет ли так в этом году, и какие важные даты мы отметим – узнайте в материале Styler дальше.
В этом году Троицу или Пятидесятницу по православному календарю украинцы отпразднуют 4 июня.
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник после религиозного праздника должен быть выходным днем. Так же выходной должна быть среда, 28 июня, когда украинцы отметят День Конституции.
Однако в стране действует военное положение. 2 мая Верховная Рада поддержала продление положения на 90 суток – до 18 августа 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в июне, к сожалению, не будет.
Всего в первый месяц лета 30 календарных дней, из них 22 рабочих и 8 выходных. Выходными будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.
1 июня – День защиты детей.
4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов.
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
6 июня – День журналиста.
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
11 июня – День работников легкой промышленности.
12 июня – День работников фондового рынка.
14 июня – Всемирный день донора.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня – День фермера.
20 июня – Всемирный день беженцев.
22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
28 июня – День Конституции Украины.
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