Выходные и главные праздники июня 2023: будем ли дополнительно отдыхать

Будет ли дополнительный выходной на Троицу и День Конституции

В этом году Троицу или Пятидесятницу по православному календарю украинцы отпразднуют 4 июня.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник после религиозного праздника должен быть выходным днем. Так же выходной должна быть среда, 28 июня, когда украинцы отметят День Конституции.

Однако в стране действует военное положение. 2 мая Верховная Рада поддержала продление положения на 90 суток – до 18 августа 2023 года. Поэтому дополнительных выходных в июне, к сожалению, не будет.

Всего в первый месяц лета 30 календарных дней, из них 22 рабочих и 8 выходных. Выходными будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.

Главные праздники июня 2023 года:

1 июня – День защиты детей.

4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

11 июня – День работников легкой промышленности.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.

19 июня – День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

28 июня – День Конституции Украины.