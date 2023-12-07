ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отличился своей стойкостью. На войне против России погиб известный украинский гандболист (фото)

Одесская область, Четверг 07 декабря 2023 15:25
UA EN RU
Отличился своей стойкостью. На войне против России погиб известный украинский гандболист (фото) Александр Перепелица (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

На войне против российских захватчиков погиб украинский гандболист Александр Перепелица. На передовой мужчина был бойцом полка "Азов", командиром минометного взвода I роты специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Комитета молодежи и спорта ВРУ.

Что известно о военном

Александр с детства увлекался спортом, а именно гандболом. В составе собственной команды он вместе представлял родной город Раздельное в Одесской области на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника.

Уже находясь на фронте, парень стал командиром минометного взвода I роты специального назначения в батальоне "Азов".

Несмотря на то, что Александру было всего 26 лет, он до последнего оставался верен присяге, проявлял стойкость и мужество. Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кременная Луганской области Александр Перепелица погиб.

В его честь в родном городе в Одесской области основали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Отличился своей стойкостью. На войне против России погиб известный украинский гандболист (фото)

Александр Перепелица (фото: t.me/kommolodsport)

Напомним, что за время полномасштабной войны РФ против Украины погибли более 360 украинских спортсменов и тренеров.

Ранее мы сообщали о гибели работника мэрии Люблина на передовой Украине.

Читайте также, чем запомнился 33-летний футболист Роман Годованый, отдавший жизнь за Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
загинув спортсмени