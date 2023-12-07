Отличился своей стойкостью. На войне против России погиб известный украинский гандболист (фото)

На войне против российских захватчиков погиб украинский гандболист Александр Перепелица. На передовой мужчина был бойцом полка "Азов", командиром минометного взвода I роты специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале Комитета молодежи и спорта ВРУ.

Что известно о военном

Александр с детства увлекался спортом, а именно гандболом. В составе собственной команды он вместе представлял родной город Раздельное в Одесской области на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника.

Уже находясь на фронте, парень стал командиром минометного взвода I роты специального назначения в батальоне "Азов".

Несмотря на то, что Александру было всего 26 лет, он до последнего оставался верен присяге, проявлял стойкость и мужество. Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кременная Луганской области Александр Перепелица погиб.

В его честь в родном городе в Одесской области основали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Александр Перепелица (фото: t.me/kommolodsport)

Напомним, что за время полномасштабной войны РФ против Украины погибли более 360 украинских спортсменов и тренеров.