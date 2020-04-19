Ці види раку можна швидко вилікувати: вчені зробили заяву про прорив в онкології

Онкологія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали умови, за яких ці п'ять видів раку можна повністю перемогти

Рак в Україні знаходиться в списку основних причин смертності жителів. Учені всього світу вже багато років вивчають захворювання, шукають ліки та знаходять нові препарати, які допоможуть перемогти онкологію.

Експерти розповіли про п'ять видів раку, які в сучасному світі вже легко піддаються діагностуванню і лікуванню, і деякі пацієнти мають шанс позбутися від онкології назавжди.

Рак молочної залози. Цей вид раку вже можна діагностувати на першій стадії та вчасно почати необхідне лікування. Постійні пояснення про важливість регулярних медичних оглядів зробили свою справу – жінки біжать до лікаря при перших підозрах на ущільнення в грудях. Якщо рак грудей не має супутніх ускладнень і захворювань, то шанси її перемогти завдяки сучасній медицині – до 75%.

Рак передміхурової залози. Цей вид раку вражає чоловіків і найчастіше в похилому віці. Однак регулярні відвідування лікаря-уролога та обстеження здатні знизити ризик смертності до 95%.

Рак шийки матки. Цей вид онкології найпоширеніших у жінок. На цей час медики вже винайшли вакцину, яка дозволяє знизити ризик захворюваності до нуля. Крім того, можливості швидко позбутися від недуги підвищуються в рази при постійному відвідуванні лікаря-гінеколога.

Рак шкіри. Цей вид раку також досить часто зустрічається і його виявити буває нескладно, оскільки всі його прояви зазвичай на поверхні. Якщо на шкірі людини раптово з'являються підозрілі плями, родимки та родимі плями починають різко збільшуватися в кількості, то це привід швидко звернутися до лікаря і пройти обстеження. Найважливіше – виявити захворювання на ранній стадії та шанси на повне одужання значно збільшуються.

Рак кишківника. На думку онкологів, цей вид раку досить небезпечний, але шанси його перемогти – 9 з 10 випадків. Найважливіше – це рання діагностика. Перші ознаки того, що з організмом щось не в порядку – раптова втрата ваги без причини, часті болі в животі, слабкість, підвищена стомлюваність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розповіли, що робити пацієнтам з онкологією при коронавірусі.