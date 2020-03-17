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Коронавірус і онкологія: що потрібно знати пацієнтам з тяжкими захворюваннями

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 07:36
Коронавірус і онкологія: що потрібно знати пацієнтам з тяжкими захворюваннями
Коронавірус і рак в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пацієнти з деякими видами раку більш сприйнятливі до коронавирусу

Коронавірус почав поширюватися по Україні й станом на 16 березня стало відомо про сім випадків зараження, два з них – у Києві. У групі ризику знаходяться не лише літні люди, а й люди з хронічними захворюваннями, такими як діабет і проблеми з органами дихання.

Однак є ще одна категорія українців, яка перебуває в групі ризику – це люди з онкологічними захворюваннями. Про те, які ризики є для онкохворих і які у них можуть виникнути ускладнення, розповіла лікар-онколог Тетяна Скрипець у коментарі для "24 каналу".

У групи ризику заразитися коронавірусом входять:

  • Пацієнти з онкогематологічними захворюваннями
  • Пацієнти, які проходять хіміотерапію та трансплантацію кісткового мозку
  • Пацієнти зі значним імунодефіцитом

Крім того, як зазначає лікар-онколог, коронавірус є дуже небезпечним для пацієнтів з неходжкінською лімфомою, хронічним лімфолейкозом, гострим мієлолейкозом, гострим лімфобластним лейкоз, множинною мієломою. Також у групі ризику знаходяться ті, хто перебуває в процесі терапії будь-якого виду раку, і пацієнти після трансплантації кісткового мозку.

У дослідженні китайських вчених, яке було опубліковано в науковому журналі The Lancet, вказується, що великий ризик зараження існує не тільки для тих пацієнтів, які перебувають у стані боротьби з онкологією, але також і ті, хто успішно пройшов лікування, і поборов хворобу. Ці категорії більш чутливі не тільки до коронавірусу, але і до різних ускладнень після захворювання.

Медики не рекомендують скасовувати терапію під час пандемії та негайно звернутися до свого лікаря, якщо з'являться такі симптоми: лихоманка, сухий кашель, стомлюваність і утруднене дихання.

Якщо коронавірус запідозрять у когось з членів сім'ї, то потрібно дистанціюватися і заборонити рідним відвідувати в онкологічному центрі рідних з раком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися нові рекомендації про те, як не заразитися коронавірусом.

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