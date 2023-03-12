Откровенная ложь об ужине: диетолог опровергла самые распространенные мифы

Есть очень много мифов и предубеждений относительно того, когда лучше ужинать, чтобы не набрать лишнего веса. Одни эксперты заявляют, что важно именно количество калорий, а не время еды. Другие же уверяют, что ужинать следует не позже 18.00 часов.

Самые распространенные мифы об ужине опровергла диетолог Светлана Марийко на своей странице в Instagram .

Когда лучше ужинать

"Вероятно вы тоже слышали фразу, что "нет разницы, когда вы ужинаете, главное - не перебрать калорий. Все зависит от дефицита". На самом деле доказано, что ужин в 20.00 и позже грозит не только стабильному весу, но и здоровью", - говорит эксперт.

По словам Марийко, хрономедицина давно доказала важность циркадных ритмов. И банальное старение на клеточном уровне очень зависит от того, насколько мы их соблюдаем.

"Ведь функционирование всего организма меняется от времени суток. Ведь во всех клетках есть циркадные гены, поэтому они по-разному и "работают" в разное время. Исследования показывают, что инсулин лучше "урегулирует" сахар в крови в светлое время суток, а вечером справляется с этим хуже. То есть износ организма и его старение на клеточном уровне напрямую зависят от раннего ужина", - говорит диетолог.

Влияет ли время завтрака на время ужина

"Есть зависимость между пропущенным (поздним) завтраком и поздним ужином и увеличением индекса массы тела и лишним весом. Поздно позавтракали, затем поздно поужинали такая стратегия в длительной перспективе способствует увеличению веса и индексу массы тела", - говорит Марийко.

При этом диетолог отмечает, что важен не только дефицит калорий.

"Поэтому старайтесь ужинать до 19.00, а еще лучше до 18.00, особенно если завтрак ранний", - советует диетолог.

Также Марийко отмечает, что испанские исследователи доказали, что сбитый хронометраж пищи и сна также коррелирует с увеличением опасности появления рака груди и простаты. И они рекомендуют ранний ужин и большой интервал между ужином и завтраком.