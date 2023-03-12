Відверта брехня про вечерю: дієтолог спростувала найпоширеніші міфи

Побутує дуже багато міфів та упереджень щодо того, коли найкраще вечеряти, аби не набрати зайвої ваги. Одні експерти заявляють, що важлива саме кількість калорій, а не час прийому їжі. Інші ж запевняють, що вечеряти слід не пізніше 18.00 години.

Коли найкраще вечеряти

"Певно ви теж чули фразу, що "нема різниці, коли ви вечеряєте, головне - не перебрати калорій. Все залежить від дефіциту". Насправді доведено, що вечеря о 20.00 і пізніше загрожує не тільки стабільній вазі, а й здоров'ю", - говорить експерт.

За словами Марійко, хрономедицина давно довела важливість циркадних ритмів. І банальне старішання на клітинному рівні дуже залежить від того, наскільки ми їх дотримуємось.

"Бо функціонування всього організму змінюється від часу доби. Адже у всіх клітинах є циркадні гени, тому вони по-різному і "працюють" в різний час. Дослідження показують, що інсулін краще "врегульовує" цукор в крові в світлий час доби, а ввечері справляється з цим гірше. Тобто зношення організму і його старіння на клітинному рівні напряму залежать від ранньої вечері", - каже дієтолог.

Чи впливає час сніданку на час вечері

"Є залежність між пропущеним (пізнім) сніданком і пізньою вечерею і збільшенням індексу маси тіла та зайвою вагою. Пізно поснідали, потім пізно повечеряли така стратегія у тривалій перспективі сприяє збільшенню ваги та індексу маси тіла", - каже Марійко.

При цьому дієтолог наголошує, що важливий не тільки дефіцит калорій.

"Тому намагайтесь вечеряти до 19.00, а ще краще до 18.00, особливо, якщо сніданок ранній", - радить дієтолог.

Також Марійко наголошує, що іспанські дослідники довели, що збитий хронометраж їжі і сну також корелює зі збільшенням небезпеки появи раку грудей і простати. І вони рекомендують ранню вечерю і великий інтервал між вечерею і сніданком.