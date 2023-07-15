Теперь пополнить любую карточку Ощадбанка можно без комиссии: подробная инструкция

Как пополнить карту в терминалах EasyPay

Клиентам Ощадбанка доступно "Пополнение карты Ощадбанк" с отметкой "0%" в терминале партнера EasyPay.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие действия:

Найти ближайший терминал EasyPay с помощью интерактивной карты на сайте или в мобильном приложении EasyPay

Выбрать сервис пополнения карты Ощадбанк со значком "0%"

Введите номер карты или с помощью NFC-ридера

Внести наличные деньги и средства будут мгновенно засчитаны

Необходимо заранее найти ближайший к вам терминал EasyPay и пополнять карту Ощадбанка там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, к которому идете - активен.

Что говорят в банке

Как пишет "Минфин", коммерческий директор EasyPay Антон Авраменко рассказал, что платежная система постоянно работает над повышением доступности платежных сервисов.

"Уже более 80% услуг, принадлежащих этой категории в наших терминалах, на сайте и в приложении, доступны для оплаты без комиссии, и вместе с партнерами мы уверенно двигаемся к абсолютной цифре", - добавил он.

Директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко отметил, что во время военного положения пытаются поддерживать своих клиентов.

"Отмена комиссии несет не только экономические преимущества клиентам, но способствует повышению безопасности и скорости расчетов. При этом каждый клиент банка должен чувствовать повышение удобства пользования картами ежедневно", - говорил он.

Выдает ли терминал сдачу

При оплате услуг в терминалах подобрать точную сумму к оплате наличными купюрами не всегда возможно. Поэтому случаи появления сдачи происходят часто. Оставшиеся купюры терминал не выдает.

Однако терминалы EasyPay позволяют мгновенно использовать остаток ваших средств после оплаты: