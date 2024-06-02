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Отсутствие этих трех продуктов в рационе может сделать человека более агрессивным и жестким

Воскресенье 02 июня 2024 07:33
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Отсутствие этих трех продуктов в рационе может сделать человека более агрессивным и жестким Отсутствие каких-либо продуктов увеличивает агрессивность у человека (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Агрессивность и жестокость связана по многим факторам, включая воспитание, наследственность и характер человека. Однако ученые обнаружили еще один неожиданный фактор, который также может влиять на психологическое состояние человека. И это - отсутствие определенных продуктов и элементов в питании.

Отсутствие каких продуктов в рационе может сделать человека агрессивным и жестоким, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Elsevier.

По словам исследователей из Университета Пенсильвании, недостаток некоторых продуктов может вызвать рост агрессии и раздражительности. В частности, речь идет об употреблении омега-3 жирных кислот, содержащихся в таких продуктах, как рыба, семена льна и грецкий орех.

Включение в регулярный рацион этих трех продуктов может значительно снизить случаи агрессии, жестокости, насилия и раздражения.

Ученые проанализировали более 20 исследований, сосредоточенных на воздействии омега-3 на организм человека и выяснили, что регулярное употребление этих насыщенных жирных кислот может снизить проявления агрессии на 30%.

Более ранние исследования доказали, что омега-3 значительно улучшает мозговую функцию, и теперь ученые предполагают, что это вещество может корректировать механизмы, которые играют роль в возникновении гнева и жестокости.

Профессор Адриан Рейн, нейрокриминолог из Университета Пенсильвании утверждает, что добавление омега-3 к диете не станет панацеей от насилия в обществе, но поможет снижать агрессию и раздражение у людей, особенно тех, кто этому подвержен.

Основные источники омега-3 включают:

  • Рыбу (макрель, лосось, сельдь, красная рыба, скумбрия, сардины, щепа, окунь)
  • Морепродукты
  • Семена льна
  • грецкий орех
  • Льняное или конопляное масло
  • Чиа
  • Соевые бобы
  • Семена подсолнечника
  • Шпинат
  • Морские водоросли

Также можно регулярно использовать специальные добавки с рыбьим жиром, но только после консультации с врачом.

Профессор Рейн провел больше десяти лет, изучая связь между омега-3 и агрессивным поведением. В его последней работе были объединены данные из 29 предыдущих исследований, охвативших почти 4000 человек со средним возрастом около 21 года, которые в течение примерно 16 недель принимали 1,18 г омега-3.

Результаты показали снижение агрессии на 30% среди участников, независимо от возраста, пола или психологического состояния.

Хотя обнаруженный эффект от употребления омега-3 был кратковременным, это исследование открывает новые возможности для более глубокого анализа связи между питанием и поведенческими изменениями.

Ученые подчеркивают важность правильного питания в контексте понижения социально нежелательного поведения.

Раньше мы писали о том, почему необходимо употреблять омега-3 и какая норма в сутки.

А еще рассказывали о том, какие 5 видов рыбы нужно есть всем.

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