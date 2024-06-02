Отсутствие этих трех продуктов в рационе может сделать человека более агрессивным и жестким

Агрессивность и жестокость связана по многим факторам, включая воспитание, наследственность и характер человека. Однако ученые обнаружили еще один неожиданный фактор, который также может влиять на психологическое состояние человека. И это - отсутствие определенных продуктов и элементов в питании.

Отсутствие каких продуктов в рационе может сделать человека агрессивным и жестоким, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Elsevier.

По словам исследователей из Университета Пенсильвании, недостаток некоторых продуктов может вызвать рост агрессии и раздражительности. В частности, речь идет об употреблении омега-3 жирных кислот, содержащихся в таких продуктах, как рыба, семена льна и грецкий орех.

Включение в регулярный рацион этих трех продуктов может значительно снизить случаи агрессии, жестокости, насилия и раздражения.

Ученые проанализировали более 20 исследований, сосредоточенных на воздействии омега-3 на организм человека и выяснили, что регулярное употребление этих насыщенных жирных кислот может снизить проявления агрессии на 30%.

Более ранние исследования доказали, что омега-3 значительно улучшает мозговую функцию, и теперь ученые предполагают, что это вещество может корректировать механизмы, которые играют роль в возникновении гнева и жестокости.

Профессор Адриан Рейн, нейрокриминолог из Университета Пенсильвании утверждает, что добавление омега-3 к диете не станет панацеей от насилия в обществе, но поможет снижать агрессию и раздражение у людей, особенно тех, кто этому подвержен.

Основные источники омега-3 включают:

Рыбу (макрель, лосось, сельдь, красная рыба, скумбрия, сардины, щепа, окунь)

Морепродукты

Семена льна

грецкий орех

Льняное или конопляное масло

Чиа

Соевые бобы

Семена подсолнечника

Шпинат

Морские водоросли

Также можно регулярно использовать специальные добавки с рыбьим жиром, но только после консультации с врачом.

Профессор Рейн провел больше десяти лет, изучая связь между омега-3 и агрессивным поведением. В его последней работе были объединены данные из 29 предыдущих исследований, охвативших почти 4000 человек со средним возрастом около 21 года, которые в течение примерно 16 недель принимали 1,18 г омега-3.

Результаты показали снижение агрессии на 30% среди участников, независимо от возраста, пола или психологического состояния.

Хотя обнаруженный эффект от употребления омега-3 был кратковременным, это исследование открывает новые возможности для более глубокого анализа связи между питанием и поведенческими изменениями.

Ученые подчеркивают важность правильного питания в контексте понижения социально нежелательного поведения.