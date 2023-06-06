Отсутствие питьевой воды и вымирание животных. Какие последствия повлечет подрыв Каховской ГЭС

Социальная инфраструктура

Помощник-консультант Верховной Рады Украины Николай Вольковский рассказывает, что самый первый и главный риск - это значительные подтопления территорий. Вода продолжает прибывать, поэтому ситуация только усугубляется.

"Поскольку уровень воды в Херсонском водохранилище продолжает падать с тревожной скоростью, риск дальнейшего затопления растет, ухудшая и без того ужасающие обстоятельства, с которыми сталкиваются пострадавшие населенные пункты", - отмечает эксперт.

По состоянию на данный момент на Google-картах обозначено, где произошел прорыв воды.

Скриншоты

Предварительно угроза подтопления существует для следующих населенных пунктов:

Правый берег:

Николаевка;

Ольговка;

Львов;

Тягинка;

Понятиевка;

Ивановка;

Токаревка;

Приднепровское;

частично город Херсон - Остров/Корабел.

Левый берег:

Новая Каховка;

Днепряне;

Олешки и населенные пункты в районе Олешек;

Кардашинка;

Возлюбленные;

Голая Пристань;

Рыбачье.

Промышленный эколог Наталья Козбур отмечает, что уровень воды в водохранилище уже поднялся до катастрофического. Она добавляет, что вся инфраструктура на пострадавших территориях будет уничтожена в результате прорыва стихии.

"Электроснабжение - это целая сеть. Это значит, что отключен будет не только один район, но и все смежные. Поэтому масштабы будут больше, чем показывают карты. Все коммуникации для жизнедеятельности людей будут нарушены", - объясняет она.

Каховская ГЭС после разрушения оккупантами

Таким образом возникает проблема восстановления пригодности к жизни в регионах юга. Это может привести к временному обезлюдиванию определенных населенных пунктов и новой волне беженцев в других городах.

Воздействие на окружающую среду

Те живые организмы, которые проживают не в воде, либо понесут значительные потери своего вида, либо будут вынуждены перемещаться. Поэтому влияние подрыва ГЭС будет иметь значительное влияние на флору и фауну.

"Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион. Ущерб, нанесенный этим террористическим актом россиян окружающей среде, будет всеобъемлющим, долговременным и непоправимым. Пострадает вся экосистема. Поэтому это, по сути, реальный экоцид", - говорит президент Громады рыбаков Украины Андрей Нелипа.

Наталья Козбур также добавляет, что размытыми могут быть и кладбища, и свалки. Это в свою очередь приведет к выбросу в воду токсичных веществ.

Сейчас известно о попадании в Днепр не менее 150 тонн машинной смазки. Однако есть риск, что утечка увеличится в два раза, то есть до 300 тонн.

Кроме того, по ее словам, в результате катастрофы произошло уничтожение экосистем низовья Днепра и Каховского водохранилища, уничтожение наземных околоводных экосистем и орнитофауны в зоне затопления, уничтожение природно-заповедного фонда Украины, зоологических и биологических памятников, ландшафтных и ботанических заказников.

А размывание береговых линий и ландшафта приводит к попаданию в воду почвенных бактерий, что снижает ее качество.

Проблема с водой в регионе

Жителей Херсонской области уже призвали запастись питьевой и технической водой. Кроме того, местные паблики начали публиковать видео с состоянием воды в домах людей не только в Херсоне и области, но и в Крыму.

Но разрушение дамбы и других ее построек может привести к отсутствию воды вообще.

"Падение уровня воды в Каховском водохранилище повлечет уменьшение уровня грунтовых вод - осушение колодцев и оросительных каналов, а также рек. Если уровень снизится хотя бы на метр, то и питьевые водозаборы не будут работать и население не будет получать питьевую воду", - объясняет Нелипа. .

Он также добавляет, что Каховская ГЭС - это один из крупнейших энергообъектов, дамба которой содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды.

Главной задачей водохранилища является орошение юга Украины. По словам эксперта, если не будут работать оросительные системы, пострадает сельскохозяйственная сфера. Заполнить водохранилище снова можно будет только весной, когда будет приток воды.

Каховская ГЭС полностью уничтожена. Восстановлению она не подлежит (фото: wikimedia.org)

В то же время эколог Наталья Козбур отмечает, что сфера сельского хозяйства пострадает больше всего.

"Они могут быть разрушены. Несмотря на то, какая там будет местность, погибнут и животные, и здания разрушатся. Все", - говорит она.

Предсказать риски от неконтролируемой утечки воды из Каховского водохранилища очень трудно. Однако разрушение россиянами ГЭС является важным напоминанием как для Украины, так и мира.

"Это строгое напоминание о хрупкости критической инфраструктуры и уязвимости стран к умышленным актам саботажа. Украина и международное общество обязаны не только устранить немедленные последствия, но и работать над усилением устойчивости и безопасности жизненно важных объектов, чтобы предотвратить подобные катастрофические инциденты", - заметил Николай Вольковский.