Отрезала косу, чтобы помочь ВСУ: как маленькая волонтер собирает деньги на армию (видео)

9-летняя Даша Перхулин из Ивано-Франковска остригла 50-сантиметровые косы, чтобы заработать деньги на печку для военных ВСУ. Это уже третья акция помощи от девочки, однако суммы своего заработка она не озвучивает даже родителям.

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Дарина решила продать волосы еще в марте прошлого года, однако ждала, чтобы они отросли еще длиннее. То есть еще в начале полномасштабной войны она знала, что волосы продаст, а деньги - передаст ВСУ.

Однако афишировать свою деятельность Даринка не хотела: родители едва уговорили ее пригласить журналистов, чтобы вдохновить своим примером других.

Мама девочки не хотела, чтобы дочь отрезала волосы. Едва уговорила дочь дождаться первого причастия, чтобы пойти в церковь с косой.

Даринка с родителями (фото: suspilne.media)

"Для каждой мамы волосы дочери - это ценность, богатство, красота. Я люблю ее заплетать, расчесывать, помогать мыть голову", - рассказывает женщина. Но Дарина непоколебима.

За 50 сантиметров волосы маленькая волонтер получит 7 000 гривен. Этих денег ей не хватало, чтобы купить третью печку для военных.

"Сейчас такое тяжелое время. Я подумала, что нужно помогать. Потому что я сижу дома в телефоне. Я подумала, что хочу как папа быть - волонтером. Я понимаю, что такое война, как сейчас гибнут невинные дети, как солдаты гибнут. Поэтому я подумала, что нужно помогать", - объясняет свое решение Дарина.

Волонтер со своей отрезанной косой (фото: suspilne.media)

Сначала она плела маскировочные сетки в школе, потом начала продавать всевозможные патриотические изделия, а заработанные средства донатить на помощь ВСУ. Но сколько именно зарабатывает, девочка никому не говорит, потому что хочет быть "тайным волонтером".

"Забирает муж какие-то вещи, не хватает денег, она вытаскивала из кассы и давала. Она не отчитывалась - просто так помогала", - рассказывает мама.