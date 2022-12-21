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"Новое отрастет": украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных

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Среда 21 декабря 2022 15:58
"Новое отрастет": украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных Девочка остригла волосы, чтобы помочь ВСУ (коллаж РБК-Украина, фото: Суспільне Чернігів)
Автор: Татьяна Самарук

9-летняя Оксана из Прилук Черниговской области отрезала полметра своей роскошной косы, чтобы купить тактическую каску для военных, защищающих Украину под Бахмутом.

Об этом сообщает Суспільне.

Почему девушка решила остричь волосы

Свои волосы Оксана отращивала всю жизнь, однако около двух месяцев назад она решила их обрезать. На этот шаг ее вдохновили другие украинки, также отрезающие волосы в помощь украинским военным.

Мама девочки Дарья рассказала, что ей было трудно решиться на это, однако дочь не отступала от своих планов.

&quot;Новое отрастет&quot;: украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных9-летняя украинка отрезала волосы, чтобы помочь военным (suspilne.media)

По словам девочки, она хочет помочь военным, а новые волосы отрастут.

"Не страшно мне, новое отрастет. Хочу помочь нашим воинам, чтобы скорее победили и вернулись к своим родным. Так я помогаю Украине", - сказала Оксана.

За волосы весом 112 граммов и длиной почти 70 сантиметров девушка получила 5 тысяч 300 гривен.

&quot;Новое отрастет&quot;: украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных&quot;Новое отрастет&quot;: украинка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных9-летняя украинка отрезала волосы, чтобы помочь военным (suspilne.media)

Семья девочки передала средства местному благотворительному фонду "Свободная Страна" на нужды ВСУ. В фонде отметили, что за вырученные средства хотят купить каску с крепежом под тепловизор.

"Яркий пример - как яркие волосы сохранит чью-то жизнь", - сказал волонтер Антон Копасов.

Ранее мы сообщали, что украинка остригла длинные волосы, чтобы помочь ВСУ и поскорее увидеть папу.

Также мы писали, что 10-летняя украинка продает свои сладости, чтобы собрать деньги для армии.

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