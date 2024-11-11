Известного украинского певца поймали "на горячем": пытался сбежать за границу

Артист попытался нелегально пересечь границу, перелезши через колючий забор, не предупредив сотрудников Государственной пограничной службы.

Однако ему не удалось совершить побег, поскольку благодаря тщательной работе и бдительности охраны границы, нарушители не смогли достичь своей цели.

"Я попытался убежать... Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить всегда. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше всего", - написал Буйный.

Панаса Буйного поймали на границе (фото: instagram.com/panas_bujny)

По словам Панаса, он прошел тренировку у пограничников отдела «Смильницы» 7 пограничного Карпатского отряда.

"Спасибо, что бережете государственную границу и добросовестный труд", - сказал певец.

Буйный также отметил важность соблюдения законов и призвал избегать неправомерных поступков.

"Жить здесь лучше, цените и делайте все от себя возможное, чтобы приблизить победу, и не придется думать о побеге...", - подытожил артист.

Афанасий Буйный (фото: instagram.com/panas_bujny)

Что известно о Панасе Буйном

Панас Буйный - украинский певец, который получил известность благодаря своим ярким песням и юмористическому подходу к творчеству. Он является автором и исполнителем ряда хитов, среди которых "Вишенька-Черешенька", "Щастя, здоров’я, многая літа", "Оба-на" и другие. Свою карьеру он начал в середине 2010-х годов.

Панас Буйный (фото: instagram.com/panas_bujny)

В 2023 году Панас представил свой первый сольный концерт во Львове, продолжая развивать свою карьеру и приобретать поклонников по всей Украине. Артист активно работает над новыми релизами, а также участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая важные социальные инициативы.

Кроме музыкальной карьеры, он также активно взаимодействует с фанами через соцсети и не боится открыто выражать свои мысли относительно актуальных событий в стране.