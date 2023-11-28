Известный украинский певец со скандалом разводится с женой после 20 лет брака

Жена фронтмена украинской группы "Скай" Олега Собчука заявила, что они разводятся после 20 лет брака. Мария обнародовала шокирующую переписку с музыкантом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием", а также угрожает отобрать у женщины квартиру.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей избранницы артиста.
Как призналась Мария в своем блоге, у них с Олегом были токсичные отношения, поэтому она решила с ними покончить.
"20 лет стажа моих токсичных отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная", - написала жена исполнителя.
Олег Собчук разводится с женой (фото: instagram.com/sob4ukmari)
Также она решилась показать переписку с Собчуком, отметив, что гордится собой и больше никогда не позволит кому-то так с ней обращаться.
Судя по диалогу супругов, можно сделать вывод, что они обсуждали имущество.
Жена Олега Собчука показала их переписку (фото: instagram.com/sob4ukmari)
"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать - останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению - уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание..." - писал Олег жене.
Позже она опубликовала свое фото и добавила, что сейчас пытается любить себя, а не ждать подтверждения, что заслуживает любви и добра.
Мария Собчук (фото: instagram.com/sob4ukmari)
Олег Собчук и его жена Мария состояли в браке 20 лет.
У них двое детей - дочь Татьяна (2003 год) и сын Арсен (2009 год).
Олег Собчук с семьей (фото: instagram.com/sob4uk)
Пара не раз проходила семейные кризисы, о чем неоднократно рассказывал артист. Однако раньше супругам удавалось решать все недоразумения.
Но сейчас, судя по всему, Олег и Мария настроены решительно, и развода уже не избежать.
Олег Собчук с женой (фото: instagram.com/sob4uk)
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