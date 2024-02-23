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Известный украинский режиссер сообщил о страшном диагнозе: он может оказаться прикованным к постели

Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
Автор: Иванна Пашкевич

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский раскрыл свой страшный диагноз. Выяснилось, что у стилиста обнаружили некроз костей, и теперь ему необходима срочная операция.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью стилиста для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Подробности

По словам режиссера, врачи ему поставили такой диагноз еще полгода назад.

У него разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава.

Ситуацию исправит только операция, без которой Залевский может остаться прикованным к постели. 

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Поэтому и не хотел говорить об этом публично", - сказал Алексей.

На сегодняшний день сумма, необходимая дизайнеру на лечение, составляет 14 тысяч евро. Таких денег у него нет.

Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)

Он не хочет обращаться за помощью к своим родственникам и друзьям, потому что считает, что уже слишком много людей нуждаются в поддержке, включая сбор средств для военных.

Команда ТСН "Наедине" решила помочь дизайнеру и открыла сбор на его лечение.

Реквизиты:

  • Моно : 5375 4112 1396 5754
  • Приват: 4149 6293 6444 0602
  • PayPal: z@zalevskiy.com

 

Краткая биография Алексея Залевского

Известный украинский дизайнер, режиссер и художник родился в Киеве и получил образование художника в Одесском училище.

В 1993 году он участвовал в фестивале "Артмода", после которого представил свою первую коллекцию.

На протяжении многих лет Алексей регулярно получал награды и премии.

Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)

С 1995 по 1998 год занимал должность креативного директора в "Шварцкопф-Украина".

В 1997 году дизайнер впервые показал свою коллекцию на Украинской неделе моды, после чего его работы регулярно появлялись на UFW.

Недавно дочь Ады Роговцевой в отчаянии обратилась к украинцам.

Также Сильвестр Сталлоне признался, как травмировался на съемках и выздоровел ли полностью.

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