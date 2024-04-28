Известный тренер рассказал, помогает ли жевательная резинка похудеть
Люди, стремящиеся похудеть, нередко утоляют голод жевательной резинкой. Ею они вроде бы как обманывают организм, ведь жуют, но при этом калорий не получают.
О том, может ли помочь жевательная резинка похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Виктора Мандзяка в Instagram.
Помогает ли жевательная резинка похудеть
"Жевательная резинка - хорошая вещь, но ее нужно уметь правильно применять. Если после еды ее жевать, то это хорошо, потому что очищает полость рта. Но компульсивно ее жевать, чтобы как-то прибить ощущение голода - не надо", - объясняет тренер.
Он добавляет, что не нужно бояться ощущения голода, возникающего ближе к следующему приему пищи. Это чувство должно нарастать, но при этом не нужно терпеть его или мучиться от этого.
"Если вы примете реальность такой, как есть и научитесь выдерживать неприятные эмоции, тягу, желание, то вы перейдете на другой уровень. Поэтому не надо бояться голода, потому что он показывает, что именно сейчас в вашем теле расщепляются жиры, а это как раз ваша цель", - говорит Мандзяк.
Также тренер отмечает, что когда человек проголодается, то и еда будет вкуснее.
Помогает ли тейпирование похудеть
Иногда в интернете рекламируют тейпы для похудения. Эти ленты наклеивают на тело и они якобы должны скорректировать фигуру и поспособствовать похудению.
"На самом деле, тейпы ни от чего не помогают. Они не снижают болезненные ощущения, не помогают от травм, и 100% не помогают похудеть. Ваш жир в теле - это запасы энергии и эти запасы можно только использовать на нужды организма. Поэтому нужно повысить затраты энергии организмом и снизить калорийность рациона - другого пути, чтобы худеть, не существует", - говорит Мандзяк.
Для эффективного похудения необходимо создать дефицит калорий.
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