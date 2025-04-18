Известный певец поставил точку на слухах о романе с победительницей "Холостяка"

Так, певец отметил, что он действительно знаком с Инной. Вместе они участвовали в одном из проектов.

Но, уверяет Олейник, между ним и Белень ничего нет. Хотя он считает ее красивой девушкой.

"Нет, мы не встречаемся, я не звал Инну на кофе. Она очень красивая девушка, мы с ней снимались в одном проекте на СТБ, это не съемки нового "Холостяка", нет-нет. Мы там познакомились и общались, но не более", - объяснил Вадим.

Вадим Олейник (скриншот)

Также он признался, принял бы участие в новом "Холостяке" именно как главный герой. Оказалось, Олейник был не против, а хейта и сплетен - не боится.

"Я понимаю, что есть определенный процент людей, которые будут хейтить независимо от того, кто там будет. Ну, вот так, потому что просто людям что-то может не нравиться и все. Я думаю, у каждого шоу есть процент людей, которым все не так. Но если говорить в рамках шоу - это развлекательный проект, это романтический проект. Я не вижу в этом никакой проблемы", - пояснил артист.

Что известно о личной жизни Инны Белень

После победы на шоу "Холостяк" она какое-то время состояла в отношениях с главным героем реалити - ветераном Александром Тереном (фамилия - Будько). Но впоследствии пара публично поссорилась после интервью, которое Белень дала Славе Демину.

Терен и Инна (фото: instagram.com/innka_belen)

В нем Инна высказалась о языковом вопросе, что возмутило Терена. Он публично критиковал слова избранницы и ведущего, после чего они разорвали отношения. Терен и Белень объявили о конце романа, а после этого они вообще не комментируют тему конфликта и отношений.

Недавно же Инна подогрела слухи о том, что у нее новый роман. Она показалась с Олейником на совместном фото, после чего паре начали приписывать романтические отношения.

Инна Белень и Вадим Олейник (фото: instagram.com/innka_belen)