Известный режиссер рассказал о конфликте с Поляковой: "Получал угрозы"

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По словам Боднарчука, конфликт между певицей и ее продюсером Михаилом Ясинским развернулся после победы исполнительницы на шоу "Как две капли" на канале "Украина".

"Между нами пробежала черная кошка. Впервые мы поцапались, когда на проекте "Как две капли", где я работал режиссером и в котором победила Оля, мне стали известны факты нечестного голосования и оказалось, что на самом деле мог победить [украинский певец] Dantes".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я написал об этом пост и получил угрозы от Ясинского об обращении в суд. Никакого суда не было. Прошло много времени, и мы начали нормально общаться", - поделился режиссер.

Также он добавил, что в очередной раз поссорился с артисткой весной 2022 года, когда она исполнила песню "Колыбельная мелодия Украины" на музыку украинского композитора Мирослава Скорика.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оля спела песню на музыку Скорика. На эту же мелодию уже давно была песня у Оксаны Билозир, и певица сразу вышла в публичное пространство с информацией, что никто со стороны Поляковой не согласовал с семьей Скорика вопрос авторских прав", рассказал Олег.

В ответ Оля написала пост, где публично оскорбила певицу.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я взял на себя смелость и под этим постом спросил: "А реально, что с правами?" То есть если с ними все в порядке, то почему нельзя перейти из эмоциональной дискуссии в чисто правовую?, - поделился историей режиссер.

Боднарчук говорит, что этого ему не простили. И с тех пор их с Поляковой отношения перестали быть дружескими.