Известный рэпер умер прямо на сцене во время выступления: детали

Так, американские СМИ сообщили, что 53-летний артист внезапно потерял сознание и упал прямо на сцене.

В видео, опубликованном TMZ, видно, как зрители пришли в панику после инцидента.

Пока медики оказывали первую помощь Fatman Scoop, его друг пытался удержать публику.

Fatman Scoop (фото: instagram.com/fatmanscoop)

Позже рэппера срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

"С глубоким сожалением и тяжелым сердцем мы делимся новостью о смерти Fatman Scoop. Мир потерял светлую душу, маяк света на сцене и в жизни. Fatman Scoop был не просто исполнителем, он был отцом, братом, дядей и другом. Он был радостью в нашей жизни, постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества. Его музыка заставляла нас танцевать и воспринимать жизнь с позитивом. Мы будем очень скучать по его щедрости, которую он проявлял ко всем, и никогда не забудем", - говорится в сообщении семьи музыканта.

Fatman Scoop умер (фото: instagram.com/fatmanscoop)

Что известно о Fatman Scoop

Fatman Scoop был известен своим харизматичным стилем и энергией на сцене. Он стал широко популярен в 2005 году благодаря участию в песнях "Lose Control" Мисси Эллиот и "It's Like That" Мэрайи Кэри.

В 2003-м его сингл "Be Faithful" занял первое место в чартах Великобритании и Ирландии.