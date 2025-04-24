Известный продюсер раскрыл всю правду об отношениях с Еленой Тополей: "Была серьезная любовь"

В 2000-х годах Вадим Лисица начал сотрудничать с Еленой, которая тогда была еще малоизвестной артисткой.

Сначала их отношения ограничивались работой: Лисица выступал продюсером Alyosha. Однако со временем между ними возникла симпатия, и их отношения переросли в роман.

На тот момент Вадим был женат и имел детей.

"Когда ты с человеком находишься все время и общаешься, ты в любом случае узнаешь об этом человеке, а он - о тебе. Конечно, появляется симпатия. Так случилось, что эти ощущения - они появились и у нее, и у меня. Эта история продолжалась довольно долго. С женой начались разговоры: или езжай ко мне срочно, или давай заканчивать", - рассказал продюсер. Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Папа мне говорил, что это некрасивая история, но если ты любишь человека по-настоящему, а это была серьезная любовь, то ты не виноват, что это произошло, надо решать эту ситуацию, чтобы дети и жена меньше всего пострадали". - добавил он.

Отношения пары продолжались долго, однако они решили разойтись, ведь певица была больше сосредоточена на развитии своей карьеры, а не на создании семьи.

Продюсер признал, что пришел момент поставить точку в этих отношениях.

"Я понял, что мы не будем вместе. Я увидел со стороны немножко ее, как она ведет себя и что происходит. Для меня это не было какой-то новостью. Единственное, это очень неприятная для меня история, это была стрессовая ситуация. Тогда я понял, что либо карьера, либо жизнь. Она хочет карьеру. Я понял, что надо делать карьеру, а на этой истории ставить точку", - рассказал Вадим. Вадим Лисица (фото: instagram.com/vadimlisa)

В 2013 году исполнительница вышла замуж за лидера группы "Антитіла" Тараса Тополю, тогда как Лисица женился во второй раз в 2017-м.

С Еленой они связь не поддерживают. Однако, по словам Лисицы, они общались, когда певица находилась в США во время войны. Тогда, говорит продюсер, Тополя обращалась к нему с извинениями.

"После нашего разрыва у меня не было возможности с ней нормально общаться. Был контакт, когда она была в Америке. Она, кстати, попросила у меня прощения, я не знаю почему. Сейчас мы не общаемся. Как она говорит, она общается со мной только тогда, когда ей что-то нужно. Так оно и есть", - поделился Вадим.