Известный продюсер раскрыл секрет Ани Лорак: "У меня был с ней роман"

Была ли драка между Перманом и бывшим мужем Лорак

По словам Пермана, для Лорак он был менеджером, но выполнял функции продюсера. Вместе они проработали около 6-7 лет. Все закончилось после того, как между ним и бывшим мужем предательницы, турецком бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, возник конфликт.

"Я не подрался с ее мужем. Он на меня кинулся. Я не могу выдавать все какие-то личные вещи, но он на меня кинулся, при людях. Нужно сказать, что я его довел, но чем я его довел - не могу сказать, потому что это личное дело Каролины и её бывшего мужа", - отметил Перман.

"И несмотря на то, что мы с Каролиной уже шли, готовились к нашему расставанию, уже пришло время расставаться. Но в тот момент этим катализатором моего ухода от нее, в 2013 году, был выпад ее турецкого супруга в мою сторону", - добавил он.

Продюсер Перман (скриншот)

"У меня с ней был роман"

Гордон пытался "вытащить" больше подробностей, однако продюсер лишь отметил, что после того инцидента он больше не хотел "оставаться с этими людьми". А затем он решил признаться, какие чувства испытывал к Лорак и что их связывало помимо работы.

"У меня с ней был роман, в тот момент я был влюблен. Это был безответный роман. Я был в нее влюблен. Она невероятно талантливая и красивая женщина, с полным отсутствием ума, к сожалению", - заявил Перман.

Также продюсер рассказал, что думает о предательской позиции Лорак. По словам Пермана, ему жаль опальную певицу.

"Ее нет в моей жизни вообще никак, ни в каком виде. Я не знаю, что с ней происходит, с кем она встречается, чем она живет. Мне не интересно вообще все, что происходит с той стороны", - отметил он.