Известный комик прямо ответил, почему уволился из "Квартала 95": "Набрался смелости"

Почему Вышинский ушел из "Квартала 95"

Отметим, что он работал сценаристом "Квартала 95" 10 лет.

На провокационный вопрос Доротюк, уволили его или нет, комик отметил, что нет.

"С "Квартала 95" на моей памяти никого не увольняли. А я всю жизнь видел себя на сцене. Но стендапом я не мог зарабатывать много в свое время, поэтому пошел в сценаристы. И была цель именно на том отрезке своей жизни попасть в "Квартал". Но я всегда знал, что это будет такой мой мост куда-то", - подчеркнул Вышинский.

Также он отметил, что хотел уйти еще в 2020 году, когда собрал впервые Жовтневий палац.

"Для меня "Квартала 95" был в последние годы такой девушкой, к которой у тебя чувства уже угасли, но ты еще по привычке с ней встречаешься, боишься обидеть. Ты уважаешь ее, но как-то уже все. Уже нужно куда-то двигаться вперед", - подчеркнул экс-сценарист.

"Поэтому только сейчас набрался смелости, посоветовался с женой. Она сказала: "Все будет хорошо", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что работала в студии ему нравилась, однако "перестали гореть глаза".

"Это был кайф, но потом перестали гореть глаза. А последние несколько лет я не смотрел ни одного концерта "Квартала". Вот я писал и шел домой. То есть эта была уже такая рутинная история", - подытожил Вышинский.

Кто такой Максим Вышинский

Комик родился в 1990 году в Хмельницком. Окончил Киевский национальный экономический университет.

Макс Вышинский выступает в комедийном жанре более 10 лет: участвовал в "Гуднайт Клаб", "Лізі сміху", неоднократный победитель в "Розсміши коміка". Также был автором студии "Квартал 95".

Его шутки про семью, любовь, семейную жизнь и неожиданности реальности.

Вышенский женат более 5 лет - его супругу зовут Елена. В 2022 году у пары родилась дочь Ника.



Максим Вышинский с женой (фото: instagram.com/max_vyshynskyi)