Боксер в тяжелом весе Кевин Джонсон, который начал свою спортивную карьеру еще в 2003 году, вдруг решил перебраться в Россию.

В своей единственной борьбе за золотой титул чемпиона мира с Виталием Кличко в 2009 году Джонсон потерпел неудачу. А после этого он стал кем-то вроде бойца-защитника, обеспечивая суровые вызовы некоторым из известных спортсменов, прежде чем они перешли в элитную лигу.

В свои 45 лет Кевин Джонсон продолжает выступать на ринге, но теперь он нашел себе новый дом - в России. Известно, что он в 2024 году получил российское гражданство и для этого был использован указ, который применили ранее для американского актера Стивена Сигала.

"Теперь меня будут звать Кевин Владимирович - в честь Путина. Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% русский", - говорил боксер.

Кевин принял новое имя - Кевин Владимирович, и стал на воинский учет, как того требует российское законодательство. На регистрацию в воинской части он даже пригласил СМИ. А для красоты фото прибыл в полной военной форме и ожидал, что ему вручат винтовку.

"Я думал, мне сегодня дадут пистолет. Я был готов! Офицер Владимирович. Я готов", - пошутил боксер.

Американский боксер Кевин Джонсон решил "драться" за Путина (фото: Getty Images)

Джонсон перебрался в Россию еще в 2023 году. А в августе 2023 года он прибыл на взвешивание перед поединком против Марка Петровского в футболке с изображением лица спереди и назвал это "знаком уважения".

"Путин в России - президент, он главный командир. Он выступает за свою страну. Все дело в ингредиентах. Жизнь - это ингредиенты, а ингредиентов у России вдоволь", - сказал бывший американский боксер.

Также в своих комментариях в СМИ Джонсон заявлял, что его самая большая мечта - сыграть в шахматы с Путиным и выражал свое восхищение российским диктатором.

12 декабря 2009 года Джонсон встретился с Виталием Кличко и дрался за титул WBC в тяжелом весе. Но фирменный удар американца не сработал, а затем он проиграл каждый раунд украинцу.

В 2012 году Кевин Джонсон дрался с Фьюри и получил поражение от спортсмена, который через три года стал чемпионом мира.

В бою против Дерека Чисоры американец получил свое первое поражение нокаутом - в 2014 году.

В 2015 он дрался с Джошуа, который нокаутом пробил всех своих 12 предыдущих соперников. Жесткий и опытный Джонсон был выбран, чтобы предоставить Джошуа более суровые испытания в течение 10 раундов, но все закончилось еще во втором.

Так же Джонсон вышел на ринг с Дюбуа в 2018 году, но британец имел серию из восьми нокаутов подряд. На этот раз Джонсон проиграл по решению судьи.

Еще одно поражение от украинца американский боксер получил 27 августа 2022 года в Гамбурге - в бою против Виктора Выхриста. Бой был рассчитан на 10 раундов и Джонсон продержался все время, но по очкам Выхрист стал победителем. Еще два поражения от украинцев - в 2019 он проиграл Александру Захожему, а в 2022 - Игорю Шевадзуцкому.

Среди его побед - бой с Брюсом Селдоном и Йоаном Пабло Эрнандесом. А одно из первых достижений в профессиональной карьере еще в 2002 году - бой против непобедимого олимпийца Тимура Ибрагимова, который на удивление всех, закончился вничью.

В 2004 Джонсон победил клубного бойца Роберта Виггинса, а в 2005 году - одержал победу над бойцом Робертом Хокинси. В 2009 году победил Девина Варгаса и получил шанс на титул чемпиона мира.

В 2017 - победа над Джамалом Вудсом. После этого - победа техническим нокаутом над Франческо Пианету.

В 2020 после пяти поражений подряд Джонсон встретился с Йоаном Пабло Эрнандесом и одержал победу нокаутом в седьмом раунде. А 2021 - бой с непобедимым Агитом Кабайелем, где проиграл единогласным решением судей.

Кевина Джонсона, боксера родом из Джерси, считали одним из самых перспективных спортсменов США в тяжелом весе.

До своего переезда в российскую Самару американец провел 60 боев, где одержал 20 побед нокаутом и 16 - по решению судей. Поражений были 3 - нокаутом и 19 - по решению судей.

Сейчас в планах боксера, вероятно, выступление не на ринге, а на поле боя. Против украинцев.