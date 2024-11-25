Гвоздик, Богачук и два других украинца вошли в топ-15 обновленного рейтинга WBO

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Чемпионскими титулами WBO сейчас владеют два украинца. Александр Усик держит пояс в тяжелой категории, а Денис Беринчик – в легком весе. Оба в ближайшее время проведут поединки, в которых будут защищать свои звания.

Усик 21 декабря в аравийском Эр-Рияде проведет бой с британцем Тайсоном Фьюри. На кону, кроме титула WBO, будут стоять звания двух других организаций – WBC и WBA.

С Беринчиком полной ясности пока нет. По последней информации, он будет защищать пояс с первым номером рейтинга в легкой категории – американцем Кейшоном Дэвисом. Об этом сообщил сам Дэвис, однако официального подтверждения от WBO пока не было. Нет информации и о переговорах команд бойцов по организации поединка.

Кроме чемпионов, в топ-обойме WBO находятся еще четверо украинцев. В обновленном рейтинге они показали следующие результаты.

Украинские боксеры в рейтинге WBO по состоянию на 25 ноября:

Полутяжелый вес (до 79,4 кг), Александр Гвоздик опустился с 9-го на 10-е место.

Первый средний вес (до 69,9 кг), Сергей Богачук вошел в топ-15 и занял 14-е место

Первый полусредний вес (до 63,5 кг), Арам Фаниян поднялся с 10-го места на 4-е

Полулегкий вес (до 57,2 кг), Арнольд Хегай поднялся с 4-го на 3-е место.

До недавнего времени в рейтинге организации находился еще один представитель Украины – боец полусреднего веса (до 66,7 кг) Карен Чухаджян. В прошлой версии он находился на четвертой строчке, однако сейчас покинул топ-15. Падение Чухаджяна связано с его последним боем, в котором отечественный спортсмен проиграл чемпиону мира по версии IBF – американцу Джарону Эннису.

WBO: что известно

Всемирная боксерская организация – одна из четырех самых важных в современном профессиональном боксе. Была основана в 1988 году бизнесменами из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики. В 1990-х годах завоевала авторитет в Европе. Однако в США до середины 2000-х считалось второстепенной.

В 2004 году WBO получила признание Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в 2006-м – Всемирного боксерского совета (WBC), а в 2007-м – международной боксерской федерации (IBF). С тех пор считается одним из четырех китов профи-бокса в мире. Хотя и несколько уступает по авторитету трем другим. Чемпионами мира по версии организации в разные годы были, в частности, Владимир Кличко, Мэнни Пакьяо и Оскар Де Ла Хойя.