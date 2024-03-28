Известный блогер рассказал свои впечатления об армии: "Я там, где должен быть"

Максим Прудеус рассказал о своих впечатлениях от армии

"Сегодня ровно месяц, как я в ВСУ. Признаюсь, что когда решил мобилизоваться, планировал написать какой-то пост или снять видео, которое мотивировало бы моих подписчиков встать на защиту Родины рядом со мной" - рассказывает блогер.

Также военный отметил, что на видеоотчет просто нет времени, ведь есть задачи важнее, чем фото и видео-контент для блога.

Максим решил коротко, но по существу поделиться своими впечатлениями о военной службе и отметил, что ему жаль, что он не присоединился к рядам ВСУ раньше.

"Армия - это срез общества. Здесь есть и плюсы, и минусы, как отовсюду, и это нормально. Не идеализируйте и не обесценивайте. Не имейте ожиданий. Просто выполняйте свой долг перед Украиной, если действительно любите свою Богом данную землю", - делится с подписчиками Макс.

Максим Прудеус поделился впечатлениями от армии (фото: instagram.com/prouddeus)

"За этот месяц я встретил настоящих людей с невероятными историями. Почти все мы - простые гражданские, которые в разное время пришли в армию добровольно. Я чувствую, что я там, где я должна быть", - продолжает он.

Также блогер обратился к своим подписчикам с советом искать вакансии и присоединяться к войскам.

"После победы каждый из нас задаст самому себе только один вопрос: "Где я был, когда моя страна нуждалась во мне больше всего?" От ответа на него в Вашей жизни будет зависеть все", - пишет Прудеус.

Этот пост мужчина написал с искренней благодарностью и глубоким уважением ко всем тем, кто держит оборону уже более 10 лет, а также отметил, что он искренне верит в победу Украины.