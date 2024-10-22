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Известный артист неожиданно раскритиковал Тину Кароль: "Она не музыкант"

Артист DREVO (фото: instagram.com/drevo_official)
Автор: Любовь Блажко

Украинский исполнитель DREVO (настоящее имя - Максим Деревянчук) не в восторге от того, что Тина Кароль стала продюсером Нацотбора на "Евровидение-2025".

Что на этот счет сказал певец, рассказывает РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для YouTube-канала "М1 Music".

Что говорит DREVO

Так, артист считает, что Дмитрий Шуров, занимавший этот пост в 2023 и 2024 годах, справился бы куда лучше. По мнению Максима, Шуров имеет гораздо больше опыта, и даже тот факт, что Кароль представляла нашу страну на международной песенной сцене, Максима не убедил.

По словам певца, Дмитрий значительно лучше кандидатура для этой роли, поскольку он сам пишет песни, в отличие от Тины, ведь у нее всегда были саундпродюсеры, как подеркнул Деревянчук. 

"Тина Кароль не музыкант. Дмитрий Шуров - музыкант, а она - нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее ведь не все в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были. Я немножечко, знаете, даже расстроился", - сказал Максим.

Исполнитель DREVO высказался о Тине Кароль (фото: instagram.com/drevo_official)

DREVO, как известно, принимал участие в Нацотборе на "Евровидение-2024". В финале он спел композицию "Endless Chain" и получил семь баллов: четыре от жюри и три от зрителей. На Нацотборе ему удалось занять девятое место.

К слову, следующее "Евровидение" пройдет в Швейцарии после победы Nemo в конкурсе в этом году, и организаторы уже поделились нововведениями, которые ожидают участников. Подробнее об этом – читайте в нашем материале

 

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