Известный артист неожиданно раскритиковал Тину Кароль: "Она не музыкант"

Что говорит DREVO

Так, артист считает, что Дмитрий Шуров, занимавший этот пост в 2023 и 2024 годах, справился бы куда лучше. По мнению Максима, Шуров имеет гораздо больше опыта, и даже тот факт, что Кароль представляла нашу страну на международной песенной сцене, Максима не убедил.

По словам певца, Дмитрий значительно лучше кандидатура для этой роли, поскольку он сам пишет песни, в отличие от Тины, ведь у нее всегда были саундпродюсеры, как подеркнул Деревянчук.

"Тина Кароль не музыкант. Дмитрий Шуров - музыкант, а она - нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее ведь не все в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были. Я немножечко, знаете, даже расстроился", - сказал Максим.

Исполнитель DREVO высказался о Тине Кароль (фото: instagram.com/drevo_official)

DREVO, как известно, принимал участие в Нацотборе на "Евровидение-2024". В финале он спел композицию "Endless Chain" и получил семь баллов: четыре от жюри и три от зрителей. На Нацотборе ему удалось занять девятое место.

К слову, следующее "Евровидение" пройдет в Швейцарии после победы Nemo в конкурсе в этом году, и организаторы уже поделились нововведениями, которые ожидают участников. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.