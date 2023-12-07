Известный археолог разгадал "проклятие фараонов", которое убивало людей: как его избежать

Сверхъестественные явления пугают многих людей. В мире археологии существуют собственные, непонятные на первый взгляд, легенды и мифы. Одним из них является так называемое "проклятие фараонов".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда мир узнал о "проклятии фараонов" и о чем идет речь, а также можно ли его объяснить с научной точки зрения и избежать в целом.

"Проклятие фараонов"

6 ноября 1922 года английский археолог и египтолог Говард Картер вместе с собирателем древностей лордом Джорджем Карнарвоном обнаружили в Долине Царей гробницу древнеегипетского фараона Тутанхамона.

В усыпальнице исследователи якобы нашли гранитную плиту, на которой было написано, что нарушивший покой фараона будет наказан (проклят).

До 1929 года преждевременно и, как некоторые утверждают, при загадочных обстоятельствах, скончались 13 человек, участвовавших в открытии гробницы, а также ряд их близких (всего - 22 человека).

На фоне этих смертей зародилась легенда о проклятии, которое будет преследовать каждого, кто касается могил царских особ и мумий Древнего Египта.

Во многом формирование "проклятия фараона" обязано журналистам и писателям, вдохновленным шумом вокруг обнаружения могилы Тутанхамона и последующими смертями.

Большинство ученых считают, что зарождение легенды о проклятии основывается на предрассудках, слухах, ложных интерпретациях и непонимании старых египетских текстов.

Фараон на колеснице (фото: Wikipedia)

Научная "разгадка"

На протяжении десятилетий исследователи, не верящие в мистические проклятия, выделили три вероятных причины смерти людей, посетивших усыпальницы или соприкасавшихся с мумиями:

действие яда, заложенного в саркофаг во время погребения

действие радиоактивных элементов, находящихся в могиле

действие грибка, "живущего" в могильной плесени (в грязи, в пыли, в воздухе)

Однако по мнению известного египетского археолога и историка (бывшего генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта) Захи Хавасса, ни яд, ни радиация, ни грибок здесь совершенно ни при чем.

Он считает, что в гробнице с мумией могут попросту содержаться невидимые микробы, способные вызвать инфекции у людей, входящих в помещение сразу после ее открытия.

"Когда в гробнице есть мумия, в этой мумии есть микробы, которых вы не видите. Раньше археологи спешили - заходили в гробницы, заражались микробами и умирали", - пояснил исследователь.

Особо опасными могут быть запечатанные саркофаги (иллюстративное фото: Рixabay)

Как избежать "проклятия"

По словам Хавасса, избежать такого "нежелательного эффекта" достаточно просто.

Нужно просто "проветрить" помещение (место раскопок) после открытия гробницы - подождать примерно пол часа, пока воздух очистится от микробов, и только потом заходить.

Ученый добавил, что именно так делает сам и советует другим.

В качестве примера он привел работу с недавно обнаруженной гробницей, содержащей запечатанный саркофаг весом 25 тонн примерно в 19 метрах под землей.

"Крышка саркофага весила около шести тонн. Ее оставили открытой на пол часа, пока не вышел "плохой" воздух. Я сунул голову - и ничего. Проклятие фараонов - это просто микробы", - подытожил эксперт.