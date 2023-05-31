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Ученые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назад

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Среда 31 мая 2023 21:27
Ученые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назад Как выглядел Тутанхамон (коллаж Styler)
Автор: Василина Копытко

Лицо Тутанхамона увидели впервые за более чем 3300 лет - ученые сделали реконструкцию и показали, как выглядел самый известный фараон Египта.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Как выглядел Тутанхамон

Команда ученых из Бразилии, Австралии и Италии использовала новейшие методы для воспроизведения внешности древнего правителя. Они заявляют, что фараон больше похож на "молодого студента", чем на короля. Отметим, что Тутанхамон скончался в подростковом возрасте.

"Глядя на него, мы видим больше молодого студента, чем политика, полного обязанностей. Это делает историческую фигуру еще более интересной", - заявил бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес, один из соавторов исследования.

Знаменитого "короля-мальчика" вместе с десятками сокровищ обнаружил британский археолог Говард Картер в ноябре 1922 года в египетской Долине царей.

Ученые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назадУченые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назадУченые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назадУченые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назадУченые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назадУченые воссоздали внешность Тутанхамона (скриншот)

Как провели реконструкцию

Международная команда не имела прямого доступа к черепу фараона. Поэтому ученные использовали предварительные исследования и записи о размере черепа.

"Это была детективная работа, где информация была объединена, чтобы создать трехмерную модель черепа. Благодаря данным о пропорциях и некоторых важных цефалометрических измерениях удалось взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона", - пояснил исследователь.

Ученые воссоздали размер губ, положение глазных яблок, высоту ушей и размер носа.

"Все это основывается на статистических исследованиях, проведённых на компьютерной томографии живых людей нескольких предков", - добавил ученый.

Затем на череп наносили маркеры, указывавшие на толщину мягких тканей в разных местах, используя данные современных египтян как ориентир. С помощью этих и других техник лицо постепенно превратилось в объективную реконструкцию.

Ученые не в первый раз пытаются воссоздать внешность юного фараона - еще одна попытка была сделана в 2005 году. Сейчас исследователи отмечают большую схожесть между двумя реконструкциями.

Ранее мы писали о том, что ученые разгадали тайну "проклятия Тутанхамона".

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