Известный актер-военный признался, что может пойти работать в ТЦК

"Я еще в армии. По бумагам. Но прохожу ВВК на определение пригодности для службы. Возможно, как следствие, будет списание. Это уже как решат врачи. А вернуться и хотел бы, и нет", - признался Геннадий.

Актер воспитывает двух дочерей и уже много лет живет в браке с женой. И сейчас он отмечает, что ему "морально трудно вырваться из таких объятий". После травмы на ноге, из-за которой Попенко перенес операцию, он все еще проходит реабилитацию, а потому сейчас находится не на фронте.

"С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень полезным. А во время военного положения не быть в армии трудно. Морально, опять же", - признал военный.

Оказалось, что Попенко предложили работать в ТЦК. И эту идею он не отвергает.

"Кстати, одно из армейских предложений - это служба в ТЦК. Где такие, как я, кто был в армии, но сейчас имеют физические ограничения, могут продолжать службу. И, честно говоря, я задумываюсь над таким вариантом", - пояснил Геннадий.

По словам Попенко, его не пугает хейт или негатив. Негативное мнение, уверяет актер, "распространяется не только на ТЦК".

"Часто перепадает и полиции, и государственным учреждениям. Но какие действия должны следовать за такими отзывами? Закрытие упомянутых органов? Или все же переформатирование и работа над ошибками? А для этого нужны новые кадры. Это я к тому, что хейт или не хейт, а делать важные дела нужно", - считает ведущий.

Сейчас же, пока он проходит ВВК и реабилитируется после травмы, он вернулся к работе на ТВ. Но, отметил Попенко, он соглашается на кратковременные проекты, ведь "не может гарантировать", что постоянно будет находиться "в присутствующем статусе".

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